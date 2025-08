"TO JE SULUDO! NEMOGUĆE!" Vladan Milojević pred Leh Poznanj - Crvena zvezda

CRVENA zvezda igra protiv Leha u 3. kvalifikacija za Ligu šampiona. Javnosti se pred ovu utakmicu obratio trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je najpre govorio o rivalu, za koga je imao reči hvale i veliko poštovanje.

- Pričamo o Lehu generalno, kao timu. Ne možemo da izdvojimo da li je odbrana slabiji deo ili napad bolji. Leh je izuzetno kvalitetna i dobra ekipa, kompaktna. Mislim da su u svim segmentima igre jako dobri. Da li je slabija odbrana ili jači napad, zavisiće i od razvoja utakmice. Odbranu igraju svi igrači. Što se nas tiče, spremali smo se. Znamo protiv koga igramo.

Otkrio je i da će samo Nemanja Radonjić biti van stroja.

- Samo je Radonjić van stroja, ostali igrač su spremni.

Krunić i Arnautović će biti u ekipi, iako se pojavila informacija da njih dvojica nisu trenirali.

- Vi novinari imate neke insajderske informacije koje ne želim da demantujem. Rade Krunić i Marko Arnautović su normalno trenirali. Od koga su došle te informacije, njih treba da pitate zašto su rekli da nisu trenirali.

Govorio je i najnovijim pojačanjima - Mahmudu Bađu i Šaviju Babiki. Dok nije imao komentar da to što je klub odustao od dovođenja Dušana Tadića.

- Došao nam je Bađi i Babika. Bađo dolazi iz prvenstva, a Babika iz priprema. Pratili smo ih, srećan sam što su došli i doneće nam kvalitet više. Spremni su za utakmicu, ali videćemo koliko su spremni.

Ponovo je pričao o šampionu Poljske.

- Dosta cenim Leh, dosta cenim poljsko prvenstvo koje je sve jače. Ima dosta dobrih igrača, što Poljaka, što stranca. Leh je dobro treniran i vođen, sa drugačijom kulturom koju je doneo moj kolega. Očekuje nas izuzetno teška utakmica, ništa manje ili više nego ostale utakmice 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Svaka lopta može da bude kobna. Očekujem da će obe utakmice biti tvrde, trkačke.

Novinare je zanimalo da li Šerif Endijaj i Marko Arnautović mogu da igraju zajedno.

- Imamo dosta dobrih igrača i to me raduje. Sa druge strane, stavlja me na slatke muke. Svi igrači dobro rade, motivisani su, dobri su. Ja sam zadovoljan. Da li mogu da igraju, naravno. Naravno, svi mogu da igraju. Zavisi samo za šta ćemo se mi opredeliti.

Milojević je na glasio da Zvezda nije odložila utakmicu za Vojvodinom zbog toga što se plaši Leha, već zbog toga da bi ekipa bila što spremnija za ovaj meč. Takođe, istakao je dvojicu igrača protivničkog tima kao najveću opasnost.

- Leh ima jako dobre pojedince, svakako. Pravi jako dobar skauting. Kapiten Isak je lider, Bengstona poznajem dok sam bio trener na Kipru, jako kvalitetan igrač. Malo bi bilo neukusno zaboraviti nekog od igrača. Imaju kvalitet u svim linijama. Too se vidi i po rotacijama koje vrše. Izuzetno cenimo Leh, ali se nikoga ne bojimo niti plašimo. Jednostavno, doneli smo odluku da odložimo meč još ranije. Imali smo dosta utakmica gde smo putovali, nismo želeli rizik već da se spremimo za ovu utakmicu.

Trener Leha smatra da će Zvezde igrati na 0:0. Milojević je otkrio da li će crveno-beli ići na nerešeno.

- Ne bih komentarisao izjave trenera Leha. Oni se pripremaju. Igraju se dve utakmice. Ovo je prvo poluvreme. Danas igrati na nerešeno je suludo. S druge strane, ono što me interesuje je to da rastemo. Ostalo ćemo videti sutra.

Novinare je za kraj zanimalo da li je prednost to što će Zvezda revanš igrati kao domaćin?

- Svaka utakmica je šahovska partija. U pripremi protivnika, nas... Prednost domaćeg terena, sa tim ukidanjem gola u gostima nije to neka prednost. Naravno da igrači više vole da igraju pred svojom publikom. Mi ćemo i sutra imati dosta naših navijača. Treba da odigramo dobru utakmicu. Uvek se utakmice igraju na dva poluvremena. Ovo je prvi deo našeg dvomeča - zaključio je Milojević.

Crveno-beli protiv Leha igraju u sredu od 20.30, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", dok je revanš na programu u Beogradu 12. avgusta od 21 čas.

