ZVEZDA POBEDILA MLADOST ZA KRAJ SEZONE: Kanga se golom oprostio od crveno-belog dresa (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda je pobedom okončala sezonu 2024/25. Crveno-beli su na stadionu "Rajko Mitić" savladali lučansku Mladost sa 3:1.

FOTO: M. Vukadinović

Ovaj meč imao je slavljenički uvod. Naime, uprava, stručni štab i fudbaleri kluba iz Ljutice Bogdana proslavili su novu, petu uzastopnu duplu krunu.

Takođe, ova utakmica bila je poslednja koju su u crveno-belom dresu odigrali Gelor Kanga i Milan Rodić najtrofejniji igrač u istoriji kluba (13 pehara).

Obojica su na terenu provela 63 minuta, a prilikom izalska iz igre navijači su imali poruku za njih: "Rodić i Kanga do danas fudbalri, od danas legedne Crvene zvezde!"

Što se duela tiče, goste je u prvom poluvremenu u nekoliko navrata spasao okvir gola. Ipak, u najnezgodnijem trenutku po njih domaćin je došao do prednosti.

Bolji oproštaj od kluba Kanga nije mogao da poželi. Igrao se 44. minut kad je Gabonac realizovao penal. Zanimljivo je to da mu je ovo bio prvi gol u Superligi ove sezone.

Samo tri minuta kasnije iskusni vezista našao se u ulozi asistenta. Poslao je odličnu loptu za Šerifa Endijaja koji ju je primio na grudi i potom sjajnim udarcem matirao iskusnog Sašu Stamenkovića.

Reprezentativcu Senegala je ovo bio 19. gol u prvenstvu i izvesno je da će biti najbolji strelac lige, jer ima četiri pogotka više od Jusufa Bamidelea koji sutra sa Vojvodinom gostuje Partizanu.

Mladost je dobro otvorio drugo poluvreme. Ognjen Bondžulić je u 54. minutu uspeo da smanji rezultat, ali izabranici Nikole Trajkovića nisu uspeli da naprave novu sezonaciju na "Marakani".

Ono što se desilo u 86. minutu obradovale je sve navijače Crvene zvezde. Posle duge pauze zbog povrede na teren se vratio Piter Olajinka koji će sigurno biti važan adut Vladana Milojevića u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Nigerijac je poslednju utakmicu odigrao 22. oktobra.

Pamtiće po dobrom povratak. U prvom minutu nadoknade je upisao asistenciju. On je centrirao sa leve strane, a udarcem glavom mrežu rivala je zatresao Bruno Duarte.

Crveno-beli su sezonu okončali sa tačno 100 bodova. Ekipa iz Lučana je zauzela osmo mesto sa 47.

Crvena zvezda - Mladost 3:1 (2:0)

Stadion: "Rajko Mitić". Gledalaca: oko 20.000. Sudije: Jovan Šegrt (Beograd). Strelci: Kanga 44 pen, Endijaj 45+2, Duarte 90+2 (Zvezda) - Bondžulić 54 (Mladost).

Crvena zvezda (4-2-3-1): Radanović - Stojković, Milosavljević, Đurić, Rodić (od 64. Anan) - Kanga (od 63. Maksimović), Šljivić - Milson (od 81. Kostov), Ilić, Katai (od 63. Duarte) - Endijaj (od 86. Olajinka).

Mladost (5-4-1): Stamneković - Varjačić, Leković, Cetinović, Joksimović (od 89. Udovičić), Ćirković - Bondžulić, Pejović (od 83. Marinković), Ćirić (od 72. Alempijević), Golemić - Ortiz (od 72. Zec).

Drugo poluvreme: Crvena zvezda - Mladost 3:1

90+3' - Kraj utakmice!

90+1' - NOVI GOL! U strelce se upisao i Bruno Duarte. Odlično je tukao glavom posle asitencije oporavljenog Pitera Olajinke.

67' - Sjajan udarac Luke Ilića iz slobodnog udarca i dosta sreće za Mladost, pošto je lopta pogodila stativu.

65' - Vredi istaći da je Rodiću i Kangi ovo bio poslednji meč u crveno-belom dresu. Od njih dvojice su se porukom oprostili i navijači: "Rodić i Kanga do danas fudbalri, od danas legedne Crvene zvezde!"

Gelor Kanga/FOTO: M. Vukadinović

63' - Trostruku promenu pravi Vladan Milojević. Utakmicu su završili Aleksandar Katai, Gelor Kanga i Milan Rodić. Njih su zamenili Bruno Duarte, Andrija Maksimović i Ebenezer Anan.

56' - Zamalo da bude 3:1. Glavom je šutirao Luka Ilić, ipak dobro je bio postavljen Stamenković i zaustavio je udarac veziste crveno-belih.

54' - GOL ZA MLADOST! Smanjuju rezultat gosti. Udarac Ćirića je izblokirao Stojković, lopta se odbila do Ognjena Bondžulića koji je uspeo da savlada mladog Savu Radanovića.

46' - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme: Crvena zvezda - Mladost 2:0

45+3' - Kraj prvog poluvremena!

45+2' - NOVI GOL! Zvezda je u finišu prvog poluvremena duplirala vođstvo. Kanga je poslao sjajnu loptu ka Endijaju koji je odlično primio grudima, a onda odličnim udarcem matirao Stamekovića.

43' - GOL! Jedan igrač Lučanaca je faulirao u kaznenom prostoru Stojkovića i sudija Jovan Šegrt je posle komunikacije sa kolegama u VAR sobi pokazao na penal. Precizan sa bele tačke bio je Gelor Kanga koji danas igra poslednji meč u Crvenoj zvezdi.

40' - Šta se ovo desilo! Dve stative u svega nekoliko sekundi pogodili su domaći. Najpre je to uradio Milosavljević, potom i Milson.

28' - Raspalio je po lopti Šljivić. Njegov udarac iz daljine zaustavila je prečka.

20' - Izvela je Zvezda još jedan korner. Glavom je dobro šutirao Rodić, ali oprezan je bio Stamneković i uspeo je da interveniše.

14' - Prva dobra prilika na utakmici i to za Mladost. Centrirao je Varjačić, sjajno je skočio Golemić, no dobro je reagovao Radanović i sprečio tim iz Lučana da dođe do vođstva.

6' - Bio je prekid od nekih pet minuta zbog bakljade navijača Crvene zvezde. Inače, domaćin je izveo prvi korner na utakmici, ali opasnosti po goste nije bilo.

1' - Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić".

Sastavi timova:

Crvena zvezda (4-2-3-1): Radanović - Stojković, Milosavljević, Đurić, Rodić - Kanga, Šljivić - Milson, Ilić, Katai - Endijaj.

Mladost (5-4-1): Stamneković - Varjačić, Leković, Cetinović, Joksimović, Ćirković - Bondžulić, Pejović, Ćirić, Golemić - Ortiz.

Uoči meča:

Ovaj duel imao je slavljnički uvod. Uprava, stručni štab i igrači crveno-belih su proslavili novu duplu krunu, petu uzastopnu.

Što se utakmice tiče, Mladost je jedna od retkih ekipa koja je ove sezone ostala neporažena protiv izabranika Vladana Milojevića i to na "Marakani" kad je bilo 2:2. U Lučanima je Zvezda slavila sa 2:0.

Ovaj duel nema takmičarski značaj ni za goste. Igrači koje sa klupe predvodi Nikola Trajković su u Beograd došli kao osmoplasirani na tabeli sa 47 bodova. Crveno-beli su prvi na tabeli sa 97.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“