LUDNICA U LIGI ŠAMPIONA: Barselona i Inter odigrali utakmicu o kojoj će se dugo pričati (FOTO/VIDEO)

NESTVARNU utkmicu u polufinalu Lige šampiona odigrali su Barselona i Inter. Pobednika na kraju nije bilo - 3:3, te se za šest dana u Milanu može očekivati još jedan spektakl.

FOTO: Tanjug/AP

Sve što fudbal može da ponudi viđeno je ove večeri na "Monžuiku". Sve oni koji su bili na stadionu, ali i oni koji su je pratili kraj malih ekrana dobili su odgovor zašto je ovo najvažnija sporedna stvar na svetu.

Navijači se nisu ni smestili kako treba, a na semaforu je već pisalo 0:1. Maruks Tiram je posle samo 30 sekundi uspeo da dovede "neroazure" do prednosti.

Katalonci, iako uzdrmani neočekivanim startom utakmice, pokušali su što pre da se konsoliduju. Umesto toga za njih je usledio novi šok. Znalo se da su prekidi velika prednost italijanskog velikana.

Upravu su na taj način gosti došli do novog gola. Dobro je u 21. minutu Frančesko Aćerbi posle centaršuta iz kornera glavom spustio loptu za Denzal Damfrisa koji je na sjajan način matirao Vojčeha Ščensnog.

Od ovoga su se izabranici Hansija Flika ekspresno oporavili. Posle samo tri minuta domaćin je došao do pogotka. Lamin Jamal je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju već sad za jednog od najboljih fudbalera sveta. Primio je loptu na desnoj strani, ušao u kazneni prostor, da bi potom odličnim udarcem "iz kolena" uspeo da savlada Jana Somera i smanji rezultat.

Još jače je Barselona krenula da kidiše ka golu rivala, što bi se žargonski reklo namirisala je krv i došla je do izjednačenja u 38. minutu preko Ferana Toresa koji je odlično zamenio povređenog Roberta Levandovskog.

Fantastičnu akciju izveli su igrači kluba iz Španije. Pedri je poslao loptu u šesnaestersa, Rafinja je glavom odložio za Toresa kome nije bilo da je iz dobre pozicije zakuca u mrežu rivala.

Inter je u 64. minutu izveo drugi korner i drugi put je uspeo da postigne gol. Opet je Damfris bio strelac. Ovoga puta je bio najviši u skoku i udarcem glavom je savladao Poljaka na golu domaćina.

Nije ni minut prošao, a došlo je do nove promene rezultata. Katalonci su izveli korner. Jamal je propustio loptu do koje je došao Rafinja koji je tukao iz velike daljine i uspeo je uz pomoće prečke i Somera da doneve novo izjednačenje svom timu.

Do kraja meča rezultart se nije menjao, a mogao je itekako. Henrik Mhitarijan je u 75. minutu po treći put doveo "neroazure" do vođstva, ali je Jermen bio u milimetarskom ofsjadu i gol nije priznat.

Mogla je i Barselona do trijumfa, no Jamal je u završnici utakmice pogodio prečku. To je još jednom uradio u prvom poluvremenu i može se reći da je okvir gola spasao goste da im 17-godišnji Španac još koji put ne zatrese mrežu.

Revanš meč na "Đuzepe Meaci" igra se narednog utorka od 21 čas.

