UKRAJINA ZAPANJENA: Evo šta je Rusija upravo dobila od cele Evrope

Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.

Naime, ne samo da bi ruski fudbal uskoro mogao ponovo da se vrati na međunarodnu scenu (a odluka o tome je najavljena u Beogradu), već je upravo iz našeg glavnog grada stigla prva od dve sjajne vesti za Ruse.

Prva stvar: Veliki novac za Ruse

Podsetimo, u prestonici Srbije, gde je pre oko mesec dana održan Kongres UEFA, doneta je odluka o višemilionskoj isplati Fudbalskom savezu Rusije (RFS).

Evo kako je o tome rusku javnost izvestila tamošnja novinska agencija RIA Novosti:

"RFS je od UEFA primio više od 5 miliona evra solidarnosti za sezonu 2023/24.

Ovo je objavljeno na sajtu organizacije.

Evo kako su uplate raspoređene:

3,381 milion evra - zemlji čiji klubovi nisu igrali u grupi Lige šampiona.

1,445 miliona evra - za podršku nacionalnom timu.

700 hiljada evra - za učešće u programu 'Het-trik'".

A onda, danas...

Druga stvar: Još novca za Ruse!

Danas, 22. aprila, pomenuta ruska novinska agencija je objavila:

"Ruski klubovi su od UEFA dobili skoro tri miliona evra za učešće njihovih igrača u nadmetanjima reprezentacija.

Isplate su dobila 23 kluba, a prva tri po iznosu novca su Spartak (340.207 evra), Lokomotiva (318.253) i Rubin (245.073)".

Rusija radosna i zbog drugih vesti iz Beograda

Podsetimo, zbog jednog govora na pomenutom kongresu, i to od strane predsednika svetske kuće fudbala, FIFA, Đanija Infantina, Rusija je radosna.

Gotovo svi tamošnji relevatni sportski mediji (i ne samo oni) preneli su nešto što je dosad bilo nezamislivo, a to je da FIFA jedva čeka da se Rusi vrate u internacionalna nadmetanja

RIA Novosti tako javlja sledeće:

"Šef FIFA se nada da će se Rusija uskoro vratiti međunarodnim turnirima"

Pomenuta agencija citira reči koje je prvi čovek krovne organizacije "najvažnije sporedne stvari na svetu" izgovorio u Beogradu.

Infantino je, kako su vas "Novosti" već izvestile (a govorio je tom prilikom i o ratu kojim je rasparčana Jugoslavaija), istakao da se FIFA trudi da fudbal zbliži ljude:

- Moramo da zbližimo zemlje u svetu koji je podeljen. Moramo da iskoristimo svaku priliku. Da ljudi razgovaraju jedni sa drugima, da se udruže... U Ukrajini se vode razgovori o miru, nadam se da ćemo da vratimo Rusiju u takmičenja, jer bi to značilo da je sve rešeno. Moramo za to navijamo i da se molimo, jer to ono što je fudbal. Kako da se ujedinimo? Želim da se ujedinimo kroz takmičenja - rekao je predsednik FIFA u Beogradu.

Podsetimo, ruski portal "Šampionat" je prethodno obelodanio i sledeće:

"UEFA preduzima korake da vrati ruske timove u međunarodna takmičenja

Prema navodima izvora, postoje visoke fudbalske ličnosti koje bi Ruse 'vratile koliko sutra' .

Dok se ne spori da 'Rusija i dalje ima značajan uticaj na samu fudbalsku igru', deo tog pritiska (unutar UEFA) je jednostavno političke. prirode.

Neki ljudi (u evropskoj kući fudbala) veruju da Ruse nikada i nije trebalo proterati (iz međunarodnih takmičenja). Unutrašnji pritisak unutar organizacije raste..."

Podstimo,

UEFA već ukinula deo sankcija Rusima

Iako Rusija, zbog sankcija koje joj je uvela svetska kuća fudbala, nije učestvovala u žrebu evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo (čiji je ishod bio prilično "zanimljiv" za Srbiju), evropska kuća fudbala joj je ukinula deo sankcija.

Naime, kako su vas "Novosti" izvestile, mlade nade ruskog fudbala učestvovaće na turniru pod okriljem UEFA:

"Podmladak fudbalske reprezentacije Rusije takmičiće se na UEFA turniru

Naš 'U-16' (kadetski) tim će učestvovati na UEFA razvojnom turniru, koji će se održati u Minsku. Manifestacija će se održati od 12. do 18. aprila. Pored Rusa, na turniru će nastupiti i ekipe Belorusije i Kazahstana. Četvrti učesnik biće naknadno određen u okviru programa ' UEFA assist'".

Ali ni to nije sve.

Rusi su ubeđeni da će naknadno da ih ubace u kvalifikacije za Mundijal!

Iako Rusa nema u već određenim kvalifikacionim grupama za fudbalski šampionat planete, u njihovom Savezu su uvereni da to može vrlo brzo da se promeni, odnosno da rusku reprezentaciju naknadno uvrste u jednu od "malobrojnijih" grupa.

Naime, član Izvršnog komiteta Fudbalskog saveza Rusije Mihail Gerškovič smatra da je to realno.

- Žreb je nedavno obavljen, ali će utakmice početi da se igraju tek sledeće godine. Dakle, još mnogo toga može da se promeni, zato, hajde da sačekamo. Držimo palčeve i verujmo (da je moguće da nas uvrste u kvalifikacione grupe) - rekao je nedavno Gerškovič, a prenosi ruski portal "Šampionat".

I Srbi se "pitaju"

Kako ističu u ruskom Savezu "mnogi nisu protiv povratka Rusije u svetski fudbal, uključujući Nemačku, Norvešku, Švedsku i druge".

A među te druge spada i Srbija.

O tome je govorio generalni sekretar Fudbalskog saveza Rusije Maksim Mitrofanov.

- Bio sam nedavno u Bugarskoj i svi sa kojima sam razgovarao podržavaju i čekaju povratak Rusije. Bilo je predstavnika Nemačke, Srbije, Crne Gore i drugih ekipa. Ni Norveška i Švedska nisu protiv. Ali Danska i oko 30% drugih zemalja su protiv našeg povratka - istakao je Mitrofanov za rusku novinsku agenciju "RIA Novosti".

Koliko su realna ova ruska očekivanja?

Pa, logika kaže - prilično nerealna, jer se u istoriji nikada nije desilo da neko naknadno, posle žreba, bude dodat u već formirane kvalifikacione mundijalske grupe. Ali logika i nema presudan uticaj u ova vremena. Jer, da se samo ona pitala, ruski napori da učestvuju u međunarodnim takmičenjima ostali bi samo to, napori. Ali u poslednje vreme - nešto se na internacionalnoj sceni menja.

Jer Rusi ne samo da su pušteni na Svetsko prvenstvo u plivanju, već su nedavno "ršum" napravili na Svetskom prvenstvu u brzopoteznom šahu, zatim je Međunarodna klizačka unija (ISU) donela odluku da ruski takmičari, zasad bez zastava i himne, mogu da učestvuju u tri sporta: 1) umetničko klizanje, 2) brzo klizanje - klasično i 3) brzo klizanje - na kratke staze, a u decembru je Rusima stigla dozvola da mogu i na Svetsko prvenstvo u streličarstvu, dok je u minulom mesecu Ruska Federacija obaveštena i da njeni takmičari mogu da učestvuju i u sledećim timskim sportskim disciplinama: 1) sinhrono plivanje, 2) plivačke štafete, 3) sinhroni (timski) skokovi u vodu. Uz jedan uslov, o kome su vas "Novosti" već izvestile.

Dakle, logika bi rekla "ne mogu Rusi na prvenstvo sveta u fudbalu, taj žreb je već obavljen", ali... nešto se na ovoj planeti menja. Evo, desila se i prva dozvola da Rusi igraju na jednom UEFA turniru.

I, možda zato ne treba ni da čudi ovaj optimizam čelnika ruskog fudbala kada se radi o narednom Mundijalu.

