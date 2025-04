"NASLEDNIK" LEA MESIJA RAZOČARAN: Španac želi da ode iz Barselone

Nekada je Ansu Fati smatran za naslednika Lionela Mesija u Barseloni, predviđala mu se velika karijera, međutim on nije opravdao očekivanja barem za sada.

Foto: EPA-EFE/ ENRIC FONTCUBERTA

Španac od novembra nije zaigrao u španskoj ligi, dok je u ostalim takmičenjima dobio šansu na kašičicu i razočaran je zbog toga, te želi da napusti Barselonu.

Zimus je 22-godišnjak imao ponude Porta, Borusije Dortmunda i Ajaksa ali je on to odbio pošto je očekivao da će Flik računati na njega, međutim to se nije desilo.

Sada je spreman da ide, a koji će njegov naredni klub biti videće se u narednom prelaznom roku.

