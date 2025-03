AKINFEJEV: ''Srpski i ruski narod su bratski" ''

Legendarni golman CSKA Moskve i ruske reprezentacije, Igor Akinfejev, bio je gost "Partizanovog intervjua".

FOTO: AP

- Kada igraju bratski Partizan i CSKA to je sasvim posebna atmosfera. Navijači se druže, zajedno pevaju pesme i to je nešto neprocenjivo. Najvažnije je da ne gubimo veru i to prijateljstvo koje postoji među nama, mnogo je faktora u životu koji mogu da to otežaju, ali, kao što svi znate, srpski i ruski narod su bratski, a navijački pokreti to bratstvo čine još lepšim i jačim na radost svih nas - rekao je Akinfejev.

Malo je igrača koji ceo život ostanu verni jednom klubu. Upravo takav je Igor Akinfeev koji je celu karijeru proveo u moskovskom velikanu. Otkrio je da li je u pitanju ljubav, čast ili nešto treće:

- Na prvom mestu je ljubav, ja sam od pete godine armejac. Za mene je velika sreća i ponos što sam prošao toliki put bez da sam ikada skrenuo za novcem, drugim timovima, i mnogo sam puta rekao da nikada nisam zažalio. Osećam veliku radost svaki put kada istrčim pred svoje navijače i kada mi navijači drugih timova kažu da me poštuju zbog toga, uvek mi bude toplo oko srca. Nažalost fudbal je veliki bizinis, nije to od skora tako, ali u poslednje vreme svi jure za novcem, za velikim ugovorima, ali to nije suština života. Svako bira svoj put.

Ko je najbolji igrač protiv kojeg je branio legendarni golman?

- Bilo ih je mnogo, baš baš mnogo, evo, na primer, igrao sam četiri puta protiv Ronalda, i jednom mi je samo dao gol, a protiv Mesija sam igrao jednom i nije mi dao gol. Kako da odaberem? Naravno Mesi i Ronaldo su posebni, ali više mi se sviđa period 2006-2008, kada je bio mladi Zlatan, Kvarežma, mogu puno njih da izdvojim, jednostavno iz ove perspektive kada sagledam, atmosfera tih godina mi je nekako bliža.

Za kraj, izrazio je želju da se ponovo sretne sa crno-belima u skorijoj budućnosti, već na leto ili na zimu:

- Definitivno da nam je potrebno što više takvih prijateljskih mečeva, kupova, zašto da ne i zimski kup kada je pauza, to je dvostruka dobit jer igramo kvalitetne mečeve, a takođe i dragi ljudi na tribinama slave i uživaju, za mene je to velika sreća - zaključio je ruski golman.