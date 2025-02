"ON SE NIJE SNAŠAO, ALI..." Reči trenera Fulama o Saši Lukiću odzvanjaju Engleskom

Fudbalere Fulama očekuje duel protiv ekipe Kristal Palasa u okviru Premijer lige, a pred ovaj meč govori je strateg londonske ekipe i tom prilikom pričao je i o srpskom reprezentativcu Saši Lukiću.

Foto: Profimedia

Trener Marko Silva je iskoristio priliku da pohvali srpskog reprezentativca Sašu Lukića, koji je tokom čitave sezone konstantan u ekipi Fulama

- On je sjajan, kakva sezona za njega - nije iznenađenje. Prošle sezone nije bio na najvišem nivou, ali je svakako bio vrlo dobar. On je igrač u kojeg svi mi ovde verujemo. Od prvog dana dolaska u klub znali smo da će biti vrlo važan za nas. Pre dve sezone je došao i želeli smo da mu damo vreme da se prilagodi i sada je sjajan. On je svestran igrač koji može da igra na više pozicija, ne samo na svojoj. Daje fizičku snagu koja nam je potrebna na tom delu terena, ali takođe može da stigne u kazneni prostor i da tamo reši situaciju - sjajna sezona od njega do sada - rekao je Silva o Lukiću.

Srpski fudbaler ove sezone je odigrao 23 utakmice u tri domaća takmičenja za Fulam i upisao dve asistencije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“