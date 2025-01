TIJAGO MOTA MOŽE DA POČNE DA PAKUJE KOFER: Velika legenda stiže na klupu Juventusa (FOTO)

Čuveni francuski list "Ekip" donosi informaciju o smeni na klupi Juventusa!

Iako je 12. juna 2024. godine potpisao trogodišnji ugovor sa Starom damom iz Torina, Tijago Mota može da počne sa pakovanjem kofera i traženjem novog poslodavca.

Fudbaleri Juventusa su sve do vikenda koji je iza nas bili neporaženi u Seriji A, ali se i pored toga nalaze na petom mestu u Seriji A, sa velikih 16 bodova manje od lidera Napolija.

Ni blizu očekivanog i željenog, pa su čelnici kluba već pronašli novog trenera za novu sezonu. Reč je o istinskoj fudbalskoj legendi Ćaviju Ernandezu!

O njegovoj igračkoj karijeri zaista ne treba trošiti reči, a kada je reč o polsu trenera do danas ga je obavljao u samo dva kluba. Od 2019. do 2021. bio je na klupi Al Sada, a zatim je preuzeo njegovu Barselonu u kojoj je bio do prošle godine.

Katalonce je u sezoni 2022/23 doveo i do titule u Primeri, ali je saradnja prekinuta posle "sušne" prethodne sezone. Dovodio se u vezu sa Milanom i Mančester Junajtedom, ali nikakvi ozbiljniji pregovori nisu vođeni.

Nema dileme da je klupa Juventusa izuzetno primamljiva i izazovna. Ostaje da se vidi mogu li klub i čuveni Ćavi da se dogovore po pitanju saradnje.

