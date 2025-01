ZVEZDA MISLI NA BUDUĆNOST: Mladi fudbaler produžio ugovor sa crveno-belima

Fudbalski golman Ivan Guteša produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2027. godine, saopštili su danas "crveno-beli".

FOTO: FK Crvena zvezda

Guteša (22) je ove sezone odigrao devet utakmica za Zvezdu, na četiri susreta nije primio gol, a upisao je i dva nastupa u Ligi šampiona.

- Presrećan sam, produžetak saradnje je plod rada i truda u minulom periodu, do kog sam došao zajedno sa stručnim štabom i saigračima. Novi ugovor je nagrada za lični trud i rad, radujem se, fenomenalan je osećaj i nadam se da ću ovako nastaviti - rekao je Guteša, prenosi klupski sajt.

On je istakao da je nastavask saradnje sa Zvezdom motivacija da nastavi da radi još jače i da opravda poverenje kluba.

- Želim da svakodnevno kao tim napredujemo, da ostvarujemo nove, verujem i bolje rezultate. Nadam se da ću i ja imati udela u njima, potrudiću se da tako i bude - dodao je Guteša.

Golman Crvene zvezde je zahvalio navijačima "crveno-belih" za podršku u prethodnom periodu.

- Potrudićemo se da ostvarimo ciljeve, da im se zahvalimo za to što dolaze na stadion i što su konstantno uz nas. Želimo da im vratimo dobrim igrama i rezultatima. Ne može se uvek pobediti, ima mnogo prepreka na tom putu, ali trudićemo se da slušamo zahteve stručnog štaba, jer to je pravi put ka uspehu - izjavio je on.

Guteša je u mlađim kategorijama zadužio opremu Crvene zvezde u koju je došao iz Vršca.

- Uporedno sa fudbalom, redovan je i na fakultetu, s obzirom na to da je student žurnalistike. Bio je učesnik u velikoj pobedi 'crveno-belih' u Ligi šampiona protiv Štutgarta - navodi se na sajtu kluba.

Zvezda će sledeći meč igrati 29. januara protiv Jang Bojsa u Bernu, u poslednjem kolu Lige šampiona.

