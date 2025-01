"VIDIM TO!" Čuveni golman komentarisao Mančeser siti, a ono što je rekao će oduševiti sve navijače

Fudbaleri Mančester sitija savladali su ekipu Ipsviča rezultatom 6:0 u okviru Premijer lige, a nekadašnji golman brojnih engleskih klubova Mark Švarcer govorio je pohvalno o ekipi Pepa Gvaradiole.

FOTO: Tanjug/AP

Švarcer je na početku rekao da očekuje da Siti bude meću dve ekipe

- Siti definitivno može da završi među prva dva tima u Premijer ligi. Samo ne mislim da će Liverpul izgubiti dovoljno utakmica da bi Siti imao šansu za titulu, ali da završi među prva dva, mislim da je tim Pepa Gvardiole više nego sposoban za to - kazao je Mark Švarcer.

Objasnio i razlog zašto to misli.

- Imaju snagu, imaju sposobnost, znanje i mislim da definitivno mogu da završe u Top 2, ispred Arsenala, Foresta… Oni su vrhunska ekipa, u to nema sumnje i pokušavaju da se vrate u tu formu. Danas je bio dobar korak u tom pravcu - dodao je nekadašnji golman.

Na samom kraju je istakao da ima još dosta da se igra.

- Mančester Siti i Liverpul još moraju da igraju, pa bi to moglo da ide u prilog "građanima". Oni bi to morali da pobede. Ali bi im i dalje bilo potrebno da Liverpul izgubi dosta utakmica do kraja sezone, što mi je teško da vidim - zaključio je Mark Švarcer.

Podsetimo, Mančester siti se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji sa 38 bodova, dok drugu dele Arsenal i Notingem forest sa 44. Liverpul je neprikosnoven na prvom mestu sa 50 bodova.

