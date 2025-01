MOŽEŠ LI DA PONOVIŠ TO ŠTO SI REKAO? Gvardiola ostao u šoku kad je čuo za Halanda

Erling Haland je potpisao novi ugovor sa Mančester sitijem, i to kakav. Norveški napadač će na "Etihadu" ostati do 2034. godine, što znači da je potpisao ugovor na devet i po godina!

Foto: Profimedia

Prethodni mu je važio do 2027. godine, a prema njemu je zarađivao skoro pola miliona nedeljno. Sada će prihodovati 100 hiljada više, a na godišnjem nivou će inkasirati 32,5 miliona evropskih novčanica.

Trener Sitija Pep Gvardiola nije mogao da veruje kada je čuo ovu vest, pa je sportskog direktora Ćikija Begiristajna pitao da ponovi to što je rekao.

- Kazao sam mu "Molim? Možeš li da ponoviš to što si rekao?", otkrio je Gvardiola. "Odgovorio mi je "Deset godina", a uzvratio sam mu "Da li si siguran" - prepričao je Gvardiola.

Bio je upitan da li novi Halandov ugovor znači da se klub osigurao da Norvežanin svoje najbolje godine provede u Mančesteru.

- Ne znam razlog (duže ugovora). Nisam pitao. Mislim da on oseća zašto je tako urađeno u ovoj situaciji. On zna da je to najbolja odluka za njega, njegovu karijeru. Nije komplikovanije od toga, a na kraju krajeva, on je poseban igrač - rekao je Gvardiola.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu