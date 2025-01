VELIKI TRANSFER: Bivši trener Mančester junajteda ima novi klub

Norveški stručnjak Ole Gunar Solskjer novi je trener fudbalera Bešiktaša, saopštio je danas klub iz Istanbula.

Foto: Profimedia

- Potpisan je ugovor sa Solskjerom do kraja sezone 2025/26 sa dodatnom jednogodišnjom opcijom za sezonu 2026/27. Pozdravljamo Solskjera, verujemo da će doneti značajne usluge našem klubu i želimo mu izuzetan uspeh, stoji u klupskoj objavi.

Solskjer (51) je skoro četiri godine bio bez posla, prethodno je od 2018. do 2021. godine vodio Mančester Junajted, klub čija je on igračka legenda. Pre rada na Old Trafordu, Solskjer je u domovini predvodio Molde, a pre toga i velški Kardif.

Bešiktaš je posle 18 kola na tabeli turske Superlige šesti sa 30 bodova i izgubio je sve šanse da se bori sa Galatasarajem i Fenerbahčeom za titulu prvaka, ali i dalje ima priliku da se izbori za plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope ili Ligu konferencija.

U Ligi Evrope, Bešiktaš je trenutno 28. sa šest bodova (dve pobede i četiri poraza) i ima teoretske šanse za plasman u plej-of za osminu finala.

Turski klub će do kraja grupne faze 22. januara dočekati Atletik Bilbao, a 30. januara će gostovati Tventeu.