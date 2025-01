BRUKA NA AUSTRALIJAN OPENU: Publika provocirala Amerikanku, pa brzo zažalila

Američka teniserka Danijel Kolins plasirala se u treće kolo Australijan opena, a pritom je podigla veliku prašinu pobedom nad domaćom teniserkom Destani Ajavom.

FOTO: Profimedia

Kolinsova je bila u nemilosti publike protiv Australijanke, te Amerikanka nije to zaboravila nakon trijumfa.

Iskoristila je neiznuđene greške protivnice i treći set dobila sa 6:2.

Protiv sebe imala je Ajavu i publiku, a sve je kulminiralo neobičnim incidentom na kraju meča.

Nakon poslednjeg poena, pobednica je signalizirala publici da ih ne čuje, a potom im poslala poljupce i gestikulirala ka svojoj zadnjici, implicirajući da je tu mogu poljubiti.

Le public australien célébrait ses fautes ? L'Américaine Danielle Collins s'en est rappelé au moment de gagner son match 😆 #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/7xdFiGpRxQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 16, 2025

Nakon meča u izjavi nastavila je svoj rat sa publikom.

- Razmišljala sam tokom meča "evo me ovde, mogu bar da uzmem tu veliku platu!" Koko Gof i ja obožavamo dobar odmor sa pet zvezdica. Deo tog čeka usmeriću na to. Hvala vam što ste došli. Jedna od sjajnih stvari kod bavljenja sportom je što ljudi koji vas ne vole i oni koji vas mrze zapravo su ti koji plaćaju vaše račune. Moja profesionalna karijera neće trajati doveka. Svakog dana se podsećam "osoba koja je platila kartu dođe ovde i ismeva me, sve to ide u fond Danijel Kolins", rekla je ona...

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu