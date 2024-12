KAKAV STAV: Zvezdan Terzić: Kad god sudija svirne penal za Zvezdu, a igrač misli da nije - neka šutne pored gola!

FK Crvena zvezda je održao veliku konferenciju za medije koja je bila posvećena rekapitulaciji 2024. godine, a tom prilikom, u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", pored generalnog direktora, Zvezdana Terzića, bili su prisutni i predsednik kluba Svetozar Mijailović, kao i menadžment crveno-belih. Terzić je ovom prilikom govorio i o promena u sudskoj komisiji koje je upravo Zvezda inicirala.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Terzić je istakao da je Zvezda bila ta koja je insistirala na tome da stranac dođe za šefa sudijske komisije Superlige.

- Prvo što se tiče da je Zvezda favorizovana, Zvezda insistira da dođe stranac za predsednika Sudijske komisije da ocenjuje, kažnjava, uči sudije, neka UEFA odredi čoveka od integriteta i pošalje ga. To je predlog Zvezde. Kad god sudija svirne penal za Zvezdu, a igrač misli da nije, neka šutne pored gola. Mi se grozimo sudijskih nepravdi, ne znamo ko sudi koju utakmicu, to je priča koju plasiraju naši večiti rivali, to su alibi priče. Nama koji smo kvalitetniji, šta će nam pomoć, to nama baca samo senku, dovedite koga hoćete, svima damo po pet komada, to su gluposti zlonamernih - rekao je Terzić.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.