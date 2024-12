"MORAM DA ISPRAVIM SPEKULACIJE!" Predrag Mijatović otkrio strašno stanje oko novog trenera FK Partizan, ali i - oko dosadašnjeg

ČLAN Radne grupe fudbalskog kluba Partizan Predrag Mijatović izjavio je danas da će do kraja prve nedelje januara naredne godine biti poznato ko će biti novi trener crno-belih.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Savo Milošević je 2. decembra podneo ostavku na mesto trenera "parnog valjka", a ekipu je na poslednjih pet utakmica u Superligi Srbije privremeno vodio Marko Jovanović.

- Razgovarao sam, od kada je Milošević podneo ostavku, sa 10 do 12 potencijalnih kandidata, što inostranih, što domaćih. Ono što mogu da kažem je to da ćemo doneti odluku, jer u sportskom projektu nisam sam, tu je Danko Lazović kad su te sportske teme. Imaćemo novog trenera do kraja prve nedelje januara meseca. Sada sam baš u intenzivnim pregovorima sa nekim trenerima zbog situacije u kojoj se nalazimo u prethodnom izlaganju i to otežava stvari - rekao je Mijatović na konferenciji za medije.

Bivši fudbaler Real Madrida je istakao da nijedan strateg neće za džabe da dođe u Partizan.

- Onda je tu taj nekakav epitet privremenog organa, iako ja pokušavam da kažem da ćemo nastaviti i da želimo da nastavimo, iako ne znate šta može da se desi. To je sve otežavajuće, ali ćemo ga prevazići. Doći će neko ko stvarno želi da pomogne, da uradi sve da ekipa igra bolje, da ekipa ima bolji ambijent i da sezonu privedemo kraju kako želimo.

On je podsetio da je 30 godina prijatelj sa Savom Miloševićem.

- Moram da ispravim spekulacije. Pojavilo se da je Milošević dobio otkaz, da sam mu se mešao u posao... Mi smo prijatelji 30 godina, prvi dan sam mu dao podršku. Stvarno sam mislio da će Savo da završi sezonu. On je odlučio da ode, ja sam ostavku prihvatio - istakao je Mijatović i dodao:

- Niko mu se nije mešao u posao. Više sam vremena proveo sa njim nego sa porodicom. To me pogodilo i iznenadilo. Ne znam zašto je to uradio. Savo je sada prošlost. Mislio je da mu pripada šest plata, trener koji podnese ostavku ima pravo samo na novembarsku platu. Savo je moj prijatelj, uvek može da se vrati u klub.

Ponovio je da je u Partizanu komplikovana situacija.

- Naša finansijska situacija otežava jako mogućnost da se ekipa skocka onako kako bih ja želeo. Ja imam strašno dobre želje, velike želje. Kad bih imao finansijsku potporu i budžet, tačno bih znao koga bi trebalo da dovedem. Ja taj budžet nemam. Da bi se odstranili neki igrači, da bi se zahvalili nekim igračima, moram da imam budžet da dođem do dogovora sa tim igračima. Imamo obaveze prema njima, ugovori igrača i trenera su zaštićeni kod UEFA i nemate nekakav manevar.

Mijatović je najavio da će rukovodstvo crno-belih da "osveži ekipu" u zimskom prelaznom roku.

- Situacija nije sjajna i bajna. Idemo u tom pravcu i doći ćemo u situaciju da sve stvari posložimo onako kako treba. Osvežićemo ekipu, jer nema sredstava za veće transfere. Uradićemo da ekipa ima malo više igrača sa fudbalskim kvalitetom i to već radimo.

Imao je poruku i za navijačima Partizana.

- Vratite se, imamo poteškoća, ali to je ono, na muci se poznaju junaci. Kad je najteže, tu su navijači. Za druge se navija, Partizan se voli. Slobodno dođite i učestvujte, moramo da shvatimo da je ova crno-bela kuća njihova. Moraju da imaju uvid u sve i slobodno su vrata kluba otvorena za svakog. Da vratimo na ljude koji pišu, izjavljuju, bivši igrači, treneri, onakvi ili ovakvi. Koji se predstavljaju kao partizanovci, a onda kritikuju bez informacija. Predstavljaju se kao navijači.

On je pozvao navijače Partizana da podrže klub iz Humske.

- Navijači dolaze na stadion, bodre i pomažu, samo vole Partizan. Ovo su anti-navijači ili bolje rečeno anti-partizanovci. Sa distance ih pozivam sve koliko ih ima, znate gde je Humska, pogotovo kad su tu igrači, treneri, slobodno dođite kod mene da pričamo i da vidimo kako ćemo dalje. Tu smo i stvarno moramo da napunimo ovaj stadion. Ne možemo da obećamo kule i gradove, ali možemo da obećamo rad, strategiju i pravo profesionalno poslovanje - zaključio je Mijatović.

Podsetimo, Partizan je prvi deo sezone završio na drugom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 41 bodom, ima 17 manje od vodeće Crvene zvezde.

Bonus video: Novo u Zemunelu - Partizanovo brdo za trčanje

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.