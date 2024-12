"TATA JE BIO ČUDO OD ČOVEKA!" Sinovi Siniše Mihajlovića otvorili dušu dve godine posle smrti legende

Prošle su dve godine od kada se Siniša Mihajlović preselio u večnost. Ipak, ni u jednom trenutku nije bio zaboravljen.

Foto: Profimedia

Siniša Mihajlović je preminuo 16. decembra 2022. godine nakon višegodišnje borbe sa leukemijom. Dan posle kojeg više ništa nije bilo isto će tako ostati večno zabeležen nakon što je svet potresla šokantna vest o njegovoj smrti. Legenda Crvene zvezde i svetskog fudbala sahranjena je tri dana kasnije u Rimu nakon komemoracije kojoj su prisustvovali brojni prijatelji, fanovi i legende svetskog fudbala koje su imale priliku da ga upoznaju.

Srbija i Italija čuvaju sećanje na Mihu. U ponedeljak će se obeležiti dve godine od smrti legende fudbala, koji je ostavio neizmernu prazninu u Laciju, ali i u celom svetu italijanskog fudbala. Utakmica Lacio - Inter će okupiti dva tima koja su ga najviše volela i biće pravi omaž za jednog posebnog čoveka kao što je bio on.

A u intervjuu za "Il mesađero," Miroslav i Dušan Mihajlović se prisećaju svog oca Siniše.

- Tata je bio čudo od čoveka, bio je impresivan, veoma dobar i to ne samo kao roditelj. Mama je neverovatna, uvek nas je podržavala i pomagala. Nikad nije bilo pogodnije za sećanje na borca kao što je bio tata. Otići sa 53 godine zbog bolesti za koju si mislio da si je pobedio, bio je udarac za sve nas. Ali Lacio je za nas nešto drugo, odrasli smo u Rimu, blizu ovog tima. Kasnije je Bolonja ušla u naš život i ono što su grad i klub učinili za mog tatu nešto je što nas veže zauvek. To je snažna emocija, ja želim da budem trener i počinjem tamo gde je tata stao. To je razlog beskrajnog ponosa, ne mogu da omanem, želim da na nebu on bude ponosan na mene. Uvek mi je govorio: radi ono što voliš, ali uči. Pratim te savete. Shvatio sam da volim fudbal odmalena, dok sam igrao, a potom je strast narasla živeći pored mog oca.

- Izabrao sam drugi put, ali uvek inspirisan onim što se dešavalo u porodici. Nisam izabrao teren već kancelariju, iako završavam sportske nauke da bih ispunio obećanje dato tati. Radim sa Lućijem, koji je za njega bio brat, a za mene ujak, i stičem veliko iskustvo - ispričao je Dušan (21 godina), tri godine mlađi od Mira.

Miro dalje kaže:

- Često sam prisustvovao tatinim pripremama, pokušavao sam da razumem kako se odnosio prema igračima. Gledao sam treninge i učestvovao u grupnom životu. Sa Bolonjom sam to mogao samo jednu sezonu jer se onda razboleo. Neko može misliti da prezime pomaže, ali ja gledam napred i tražim svoje mesto u fudbalskom svetu. Čovek je velike hrabrosti, lojalnosti i poštovanja: vrednosti koje nam je preneo i koje će nas pratiti celog života. Sada ne razmišljam o taktici, iako mi se sviđa kako tim igra. Momcima iz Bolonje želim pružiti samo veliki mir, kada vidim tatinu sliku u sali za sastanke, napunim se ljubavlju i ponosom.

Podsećanje: In memoriam - Siniša Mihajlović

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.