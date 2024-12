"PA, NE MOŽE OVAKO DA SE IGRA!" Vladan Milojević ljut, iako je Zvezda dala sedam golova Novom Pazaru!

Novi Pazar i Crvena zvezda odigrali su vrlo interesantnu utakmicu 19. kola Superlige Srbije u fudbalu, a epilogom je i te kako mogao da bude zadovoljan trener šampiona, Vladan Milojević. Ali, nije baš bilo tako...

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Zvezda je deklasirala Novi Pazar, postigavši i na drugom uzastopnom prvenstvenom meču šest ili golova.

Međutim, opuštanje posle ranog vođstva od 4:0 ga je izvelo iz takta.

- Znate kako... Generalno, posle 30. minuta bilo je od sjaja do očaja. Rekao sam to i igračima na poluvremenu, malo su bili i ribani. Ne može tako da se igra! Rekao sam, mora da se drži kontinuitet igara, i ono što smo se dogovorili. I sigurno, bez obzira na rezultat, ne dozvoljavam da bude opšutenosti, da se igra kako smo igrali. Ali, okej. Završilo se kako se završilo, idemo dalje. Bilo je bitno da pobedimo posle puta u Milano. Uvek su teške te utakmice posle Lige šampiona, i fizički i psihički... Sve u svemu, zadovoljan sam, čestitao bih i mojim i igračima Novog Pazara. Bez obzira na rezultat, dobar je to tim, ako se ne varam, nije izgubio četiri meča zaredom. Kolega Sivić radi dobar posao, a izgleda da smo mi došli sada u "pik" forme, tako da i nije lako da igraš protiv nas - rekao je Milojević za TV Arena sport.





Posle ovog trijumfa, Zvezda je došla do 52 boda, drugoplasirani Partizan ima 37, a treće mesto, uz po meč više, dele OFK Beograd i Mladost sa po 32. Novi Pazar je ostao jedanaesti, sa 22.

Šampion već u sredu gostuje Jedinstvu, u ranije odloženom meču 16. kola, a 22. decembra ugostiće Čukarički, dok će Pazarci u petak gostovati ekipi Mladosti.

