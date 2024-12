BEN VERUJE U ZVEZDINO ČUDO U MILANU: Crveno-beli uvek mogu da pobede, samo moraju da veruju

CRVENA zvezda u sredu nastavlja takmičenje u Ligi šampiona. Crveno-beli u 6. kolu gostuju Milanu, a jedan od onih koji ne zaboravlja prošli meč šampiona Srbije i "rosonera" je El Fardu Ben.

FOTO: M. Vukadinović

On je bio strelac u remiju na "San Siru" (1:1) i prisetio se tog meča koji je odigrao u februaru 2021. godine u Ligi Evrope.

- Bila je veoma lepa utakmica, jer smo mogli da uradimo nešto veliko tada. Naravno, svi su mi se zahvaljivali za gol, ali smo bili tužni jer nismo prošli u narednu rundu. Po mom mišljenju smo bili bolji tim, ali nismo uspeli da se plasiramo dalje. Svakako bila je dobra utakmica i naravno kada postigneš gol protiv takve ekipe, to je sjajan osećaj. To mi je jedna od omiljenih utakmica, ali ima i nekih koje su mi draže. Kao što sam rekao, nismo se plasirali dalje i tad mi je bilo teško, jer volim da igram timski i bilo mi je najvažnije da prođemo. Naravno, bilo mi je drago što sam postigao gol, ali nismo se kvalifikovali, pa sam bio tužan. Svakako je bila stvarno dobra utakmica - rekao je Ben, a preneo je sajt Crvene zvezde.

Otkrio je koji igrač iz ovog sastava bi mogao da bude ključni igrač u "Gradu mode".

- Mislim da Zvezda uvek može da pobedi. Samo moraju da veruju. To se desilo protiv Štutgarta. Naravno, kada igramo kod kuće pred navijačima je drugačije, ali svaku utakmicu možemo da pobedimo ako želimo i ako se dobro pripremimo. Verujem da možemo da pobedimo Milan. Silas postaje sve zanimljiviji. Naravno, Ivanić ako bude igrao može da napravi razliku, jer uvek protiv jakih ekipa i na važnim utakmicama igra sjajno, a generalno uvek je dobar. Tako da, mislim da će Ivanić ili Silas biti junaci, ili možda Krunić, jer je ipak to njegov bivši klub, tako da može i on da bude dobar. Pobeda protiv Štutgarta je izuzetno važna za samopouzdanje igrača i sada znaju da mogu da trijumfuju na svakom meču ako se dobro pripreme. Moramo da imamo više samopouzdanja i i vere.

Nije mogao reprezentativac Komorija da zaboravi ni navijače.

- Navijačima želim da poručim, kao i uvek, da su sjajni. Podržavaju igrače, nezavisno od toga kako igraju, da li pobeđuju ili gube. Po mom mišljenju to su najbolji navijači na svetu i nadam se da će tako nastaviti i da će bodriti klub i kada pobeđuje i kada gubi, jer nekada igraš dobro, ali i kad izgubiš. U Ligi šampiona, videli smo i na prošloj utakmici, igračima su potrebni navijači. Tako da se nadam da će nastaviti ovako, a igračima bih poželeo sreću i kao što sam rekao ranije, moraju da veruju u sebe. Videli su to i na prošloj utakmici protiv Štutgarta. Da, tada je bio Štutgart, sada je Milan, ali nije bitno. Ako veruju, ako žele da urade nešto zajedno, oni mogu sve, samo moraju da misle pozitivno, da veruju i da daju sve od sebe da pobede. Nadam se da će tako i biti i da će se kvalifikovati, a mi ćemo navijati za njih - zaključio je Ben.

Podsetimo, utakmica Milan - Crvena zvezda igra se u sredu od 21 sat.

