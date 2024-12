ANĆELOTI SVESTAN JAČINE REALA: Moramo da zadržimo optimizam, imamo hrabru ekipu vrhunskog kvaliteta

TRENER fudbalera Reala, Karlo Anćeloti, izjavio je ovog petka da tim mora da zadrži optimizam i dodao da madridski klub ima hrabru ekipu vrhunskog kvaliteta.

FOTO: Tanjug/AP

"Kraljevići" je gostovati sutra od 21 čas Đironi, u 16. kolu španskog prvenstva. Klub iz glavnog grada Španije je na prethodnih sedam mečeva u svim takmičenjima četiri puta bio poražen.

- Još smo u konkurenciji u svakom takmičenju. Moramo da zadržimo optimizam koji nam je potreban, s obzirom na probleme koje imamo i one sa kojima smo se do sada susretali. Optimisti smo jer imamo hrabru ekipu vrhunskog kvaliteta. Nismo do sada pokazali najbolju formu, ali smo uvereni da ćemo je dostići pre ili kasnije - rekao je Anćeloti na konferenciji za medije, prenosi klupski sajt.

Trener Reala je naveo da će očekuje tešku utakmicu i dodao da je Đirona klub koji konstantno napreduje. On je naglasio da je njegova odogovornost za to što tim ne igra najbolje.

- Nisam umoran od ovog posla, uprkos kritikama i dalje sam srećan što se pojavljujem ovde svaki dan. Kritika ponekad pomaže da vas podstakne i gura da bolje uradite posao.

Italijanski stručnjak je poručio da je potrebno da ekipa veruje u Kilijana Mbapea, koji pre dva dana na utakmici protiv Atletik Bilbaa nije uspeo da realizuje penal.

- On ne pokazuje svoje najbolje sposobnosti, on je svestan toga da može bolje. Čini sve što je u njegovoj moći da se vrati u formu. Moramo da ga podržimo, ali to ne znači da će igrati svaku utakmicu. Ponekad bi mu odmor mogao dobro doći - zaključio je Anćeloti.

Real se nalazi na drugom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 33 boda, dok je Đirona na osmoj poziciji sa 22.

