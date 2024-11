FUDBALERKE SRBIJE SPREMNE ZA ISTORIJSKI MEČ: Došli smo na korak od ostvarenja cilja!

DA li je sada taj trenutak, da li ženska reprezentacija Srbije može da ostvari san svih generacija i prvi put se plasira na jedno veliko takmičenje, u ovom slučaju na Prvenstvo Evrope koje se iduće godine održava u Švajcarskoj.

Utisak je da ova generacija sjajnih igračica ima sve, kvalitet, iskustvo, mladost, verujemo neophodno samopouzdanje da se iz dvomeča sa Švedskom izađe kao pobednik. Ova Srbija selektora Dragiše Zečevića to želi, hoće i može.

Najbolja ženska reprezentacija Srbije boravi u Nišu gde se sprema za prvi duel sa Švedskom, 28. novembra u Leskovcu, a svoja očekivanja pred ovaj važan duel izneli su selektor Dragiša Zečević i kapitenka Violeta Slović.

- Spremni smo, očekujemo da se danas kompletiramo, imamo sve neophodne uslove za dobar rad – ne krije selektor Dragiša Zečević i dodaje:

- Prvi put u istoriji došli smo na korak do ostvarenja cilja, uslov je da budemo bolji u ova dva meča sa Švedskom. Devojke su spremne, sada poklanjamo pažnju nekim detaljima, imamo ideju i viziju kako da dođemo do dobrog rezultata u Leskovcu. Drago nam je da ponovo igramo u tom gradu, odatle smo krenuli u kvalifikacije mečom protiv Škotske i sada zatvaramo krug. Baraž mečevi su specifični, mnogo je važno ko prvi postigne gol, nadam se da ćemo to biti mi. Želimo da dovedemo Švedsku u neki prostor gde smo mi opasni, takođe da obratimo pažnju na naš defanzivni deo. Oni su vrhunska selekcija, ali mi tražimo svoju šansu da ih ugrozimo i daćemo sve od sebe da to kroz rezultat materijalizujemo.

Kapitenka Violeta Slović i saigračice imaće dva veoma zahtevna meča, ono što je važno jeste da se posle Leskovca sa dozom velikog samopouzdanja ode u Stokholm, gde se 3. decembra igra revanš susret.

- Spremamo se za ova dva meča praktično nekoliko meseci, jer nam je upravo ovo bio cilj, da dođemo u situaciju da se borimo i izborimo za odlazak na najveće takmičenje. O Švedskoj ne treba mnogo da se troše reči, one su pete na svetu, ali stvar je jednostavna, ako želite da odete na veliko takmičenje onda morate da pobedite i velike ekipe. Na nama je da u četvrtak ispoštujemo sve one zahteve sa kojima se upoznajemo kroz rad na treninzima. Nadam se da ćemo pokazati jednu čvrstu, disciplinovanu igru, da ćemo u meč ući sa ogromnim motivom. Ova generacija može da ostvari san svih prethodnih i bude prva koja će igrati na Evropskom prvenstvu. Mislim da smo spremne, većina nas se poznaje više od deset godina, mnogo pričamo o tome da li je sada trenutak, naravno da jeste. Sazrele smo u svakom pogledu i vreme je da kvalitet pokažemo sada kada je to najvažnije. Nadam se da ćemo imati i lepu podršku sa tribina, mnogo bi nam značilo. Protiv Škotske je bio odličan ambijent, pozivam Leskovac i istočnu Srbiju da dođu u četvrtak i budu uz Srbiju – rekla je Violeta Slović.

Podsetimo, utakmica Srbija - Šveska igra se u četvrtak od 18 časova.

