OVO JE MESEC ODLUKE: Selektor Srbije iskreno o predstojeća dva meča u Ligi nacija

OSTALO je još 180 minuta igre i nadmudrivanja pred fudbalskom rperezentacijom Srbije u Ligi nacija. Prvo u Cirihu sa Švajcarskom u petak, 15. novembra, a zatim i sa Dansom u Leskovcu, u ponedeljak 18. novembra. I u tih 180 minuta fudbala staće trenutna istina o fudbalskoj reprezentaciji koju vodi Dragan Stojković.

Piksi je juče u Staroj Pazovi okupio svoje "orlove", a pre nego što su oni sa raznih strana Evrope počeli da sleću u magliviti Beograd, selektor je optimističkim nastupom pred domaćim novinarima pokušao da unese malo vedrine pred dva poslednja meča u Ligi nacija.

- U našoj projekciji od septembra i utakmice protiv Španije znali smo da će se u novembru odlučivati. Zadovoljan sam trenutnim stanjem, u igri smo do kraja. Znali smo da će Španija biti prva, mi se borimo za drugu poziciju sa Danskom i Švajcarskom. Švajcarska reprezentacija je takođe pod moranjem da ide na pobedu, kao i mi. Očekujem odličnu fudbalsku atmosferu u Švajcarskoj, imamo obavezu da odigramo utakmicu na najvišem nivou. Uz taktičku displinu i borbenost, i sve što ide uz to - započeo je Stojković.

Standardni problemi prate sve selektore evropskih reprezentacija. Od onih najboljih u kojima Jamal, Rodri ili Mbape, zbog toga što su povređeni ili uvređeni, pa sve do Stojkovića koji muči sličnu muku...

- Srećan sam kad imam sve igrače na spisku koje smatram da treba da bude ovde. Fali u sastavu Sergej Milinković-Savić od starta Lige nacija. Za ostalo mi je drago i srećan sam da mogu da imam veći izbor. Sa jedne strane tu je Aleksandar Mitrović, dobro je imati takve napadače uvek. Mitrović je u odličnoj formi sada. Dušan Vlahović je napadač velikog kluba, ima visok rejting kao igrač. Videćemo da li će njih dvojica igrati zajedno ili ne - za sada je zagonetan Stojković.

Srbija je treća na tabeli svoje grupe Lige nacija sa četiri boda, tri manje od Danske, koja zauzima drugo mesto koje vodi u četvrtfinale.

- Šteta za Pavlovića i za Erakovića koji zbog suspenzija neće moći da igraju u Švajcarskoj. Biće sa nama od početka ovih mini priprema, jer će konkurisati protiv Danske. Tražimo druga rešenja. Pitanje je da li ćemo menjati formaciju, i Švajcarci su menjali u Leskovcu formaciju protiv nas. Imamo vremena da vidimo sve varijante. Dobro je i što se Veljković vratio - dodao je Stojković.

A onda i o povređenima...

- Nastavljaju se problemi što se tiče povreda. Predrag Rajković vuče povredu desnog kuka već duži period, potreban mu je odmor. Birmančević ima povredu levog primicača, pauziraće četiri do šest nedelja. Ivan Ilić je povredio desnu zadnju ložu. Luka Jović je pod znakom pitanja, ima problem sa bolom u preponama, videćemo u kakvom je stanju kad dođe. Grujić i Mladenović imaju probleme sa Ahilovom tetivom. Uradićemo preglede i procene i za njih dvojicu kad dođu - nabraja Stojković.

Jedan od potencijalnih debitanata mogao je vrlo lako da bude talentovani Mihajlo Cvetković koji blista u dresu Čukaričkog.

- On neće debitovati za seniorsku reprezentaciju na predstojećim utakmicama protiv Švajcarske i Danske, iako je to bilo planirano, zbog odluke da se ustupi reprezentaciji do 19 godina za bitne utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo - otrkio je Stojković.

Iskoristio je Piksi, okićen značkom "Natalijina ramonda", u znak sećanja na Dan primirja, odnosno velike pobede u Prvom svetskom ratu, da na kraju konferencije čestita i dolazak nekadašnjeg kapitena Srbije Aleksandra Kolarova na klupu mlade selekcije.

- Drago mi je da je postao selektor mlade reprezentacije. Razgovarali smo, prihvaćen je sto odsto sa naše strane. On je veliko ime našeg fudbala. Sva ta imena su dobro došla u FSS, to može da bude samo dobro. Kolarov neće imati pritisak rezultata, jer će sledeće dve godine imati da stvara ekipu, da se fokusira na igrače, isprobava, pruža šansu momcima koji su sada u omladinskom timu. Imaće našu maksimalnu podršku, mislim da će ta saradnja biti na najvišem nivou - zaključio je Stojković.

Sergej ima "blokadu" OTKRIO je selektor Stojković zašto Sergej Milinković-Savić odbija da se odazove pozivu za reprezentaciju. - Sa Sergejem sam na temu dolaska u reprezentaciju obavio tri razgovora u poslednjih 15 dana, ali on ima psihološku blokadu i mora da prođe neko vreme dok se koncentriše, jednog dana će se odazvati, ali trenutno ne. Vanja Milinković-Savić se žali na povredu iako redovno igra za Torino, ima terapije tokom nedelje, ali igra za svoj klub vikendom, i tako već mesec dana. Ipak, poštujem odluku da se ne odaziva - potpuno otvoren je Stojković.

Treba nam "bezobrazni" Samardžić UPITAN o Lazaru Samardžiću, Piksi je takođe bio iskren: - Očekuje se više od Samardžića, biće sve bolji i bolji iz utakmice u utakmicu. Ne bojim se da mu dam šansu, treba da bude novi plejmejker odlaskom Tadića. Mora da se dokazuje, dobro je odigrao protiv Španije u Beogradu i Švajcarske u Leskovcu. Mora da bude pozitivno bezobrazniji i da ima veću odgovornost.

