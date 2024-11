ALBANSKA HISTERIJA! Videli koliko stranci vole Srbiju i hvata ih tolika panika - da više ne znaju "gde udaraju"

Fudbalski reprezentativac Srbije nije ni slutio šta će sve da se desi kada se usprotivio albanskoj samovolji.

FOTO: Tviter/Kosovan Fudbal

Podsetimo, Veljko Birmančević trenutno je izbačen iz tima Sparte iz Praga. Formalno to "nije slučaj", jer je klub obavestio javnost da je "on, eto, povređen i da zato ne igra", o čemu su vas "Novosti" izvestile još krajem prošle sedmice, ali češki mediji tvrde nešto sasvim drugačije, zbog čega su čelnici Sparte bili prinuđeni da dva puta reaguju (i to nakon što su drugi put sakrili istinu), a sada je reakcija došla i sa vrha Fudbalskog saveza lažne države Kosovo.

No, krenimo redom.

Prvo su Česi objavili da je sportski menadžer praškog kluba Tomaš Sivok ušao u "neki verbalni u sukob sa Srbinom", te da je, posle tog incidenta koji se desio nakon poraza od Brna, trener prve ekipe, Norvežanin Lars Fris, izbacio iz "A" ekipe člana "orlova". Sve je začinjeno klupskim saopštenjem da je "Birmančević povređen".

"Novosti" su vas potom izvestile o tome kakva je nestvarna reakcija navijača Sparte bila: oni su, uz brojne poruke da je Kosovo = Srbija, potpuno stali na stranu srpskog reprezentativca u sukobu sa saigračima albanskog porekla.

Jer, o tome se i radilo u Sparti, a ne o povredi...

I, baš ta, prosrpska podrška Birmnačeviću i teritorijalnoj celovitosti Srbije, dovela je do albanske histerije.

Veljko Birmančević, fudbaler Sparte iz Praga i reprezentativac Srbije / FOTO: Tanjug/AP

Imajući u vidu da u pomenutom češkom klubu igraju četiri fudbalera koji su albanskog porekla - Indrit Tuci i Đazim Laci, koji su reprezentativci Albanije, te dva momka koji su iz južne srpske pokrajine, a takođe Birmančevićevi saigrači, Albion Rahmani i Ermal Krasnići, čekalo se samo da se vidi ko će sve od njih, i njihovih sunarodnika, reagovati na "svesrpsku" podršku koju su dobili i Birmančević i teritorijalni integritet Srbije.

A nakon što je 24-godišnjak iz Podujeva, napadač Sparte Albion Rahmani, po internetu počeo da deli fotografiju velike zastave albanskih navijača (na kojoj je bila prikazana teritorija južne srpske pokrajine, ali obojena - kao albanska zastava), desile su se tri stvari.

Najpre se Sparta u ponedeljak oglasila saopštenjem koje su vam "Novosti" u celosti prenele (i tom prilikom ukazale na velike nelogičnosti, a i prilično lako uočljivo skrivanje istine). Potom je sportski direktor kluba, nekada slavni češki fudbaler Tomaš Rosicki otkrio da stvarno "vatra kulja" u ekipi, i to, baš kao što su lokalni mediji pisali, zbog ponašanja četvorice Albanaca, odnosno reakcije srpskog reprezentativca.

Albanska histerija: Od "Uzmite nas u zaštitu!" do "Žalićemo se UEFA!"

A sada je reagovao predsednik kuće fudbala lažne države Agim Ademi.

Kako prenose mediji na albanskom jeziku iz južne srpske pokrajine, on je rešio da se oglasi jer su "navijači Sparte u subotu istakli više srpskih zastava iznad mape Kosova" (?!).

Evo šta je rekao, kako to prenosi "Koha ditore":

Navijači Sparte iz Praga i podšrka koju je dobio Veljko Birmančević, uz zaastave Srbije i poruku "Nema predaje" / Screenshot / X / Clever079349274

- Izražavam duboku zabrinutost zbog nedavnog incidenta u češkom prvenstvu, koji utiče i dovodi u pitanje naš nacionalni identitet i uvredljiv je za naše fudbalere. Ova akcija je neprihvatljiva i ne poklapa se sa duhom poštovanja i prijateljstva koje fudbal treba da promoviše. Verujemo i promovišemo fudbal kao platformu za suživot i razumevanje među narodima. Stoga tražimo da se izbegne svaka ovakva provokacija u duhu ovih vrednosti, kako bi fudbal ostao primer jedinstva i poštovanja, uprkos razlikama, istakao je Ademi.

Šta je neprijateljsko u prikazivanju teritorije Republike Srbije, kakvu priznaje i rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, ostaje nejasno. Tek, Ademi je nastavio - pozivajući fudbalere da ne nasedaju na provokacije.

- Takođe, apelujem na naše fudbalere koji predstavljaju "Kosovo" sa ponosom u svojim klubovima, da nastave da ostanu posvećeni i profesionalni, da ne budu pod uticajem ovakvih provokacija, bez obzira na to od koga dolaze. Svesni smo izazova koje doživljavaju i mi svesrdno ih podržavamo na svakom koraku njihove karijere.

Predsednik tzv. "FFK" zatražio je zaštitu albanskih fudbalera. Kao da su nečim bili napadnuti...

Šalovi i navijači rekviziti reprezentacije lažne države Kosovo / Foto: EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ



- Obraćam se upravi praškog kluba Sparta, kao i mom prijatelju Petru Fouseku, predsedniku češkog Saveza, sa molbom da prestanu ove provokacije i da oni zaštite albanske fudbalere, koji su primer profesionalizma i posvećenosti na zelenom terenu. Ovom prilikom poručujem Albionu Rahmanu, Ermalu Krasnićiju, Kazimu Laciju i Indriju Tuciju: Budite ponosni na naciju i zemlje koje predstavljate. Albanija i "Kosovo" su važni faktori u fudbalu i vaš profesionalizam će naš fudbal učiniti važnim u Evropi - naglasio je Agim Ademi.

Joyeux anniversaire à notre président Agim Ademi ! pic.twitter.com/11Q4Jr8uWJ — Football Kosovar 🇽🇰 (@FootballKosovar) October 19, 2024

Na sve to, on je, ističu mediji iz Prištine, "upozorio na žalbu UEFA".

Kako će ta žalba izgledati, i da li će iko ozbiljno shvatiti žalbu u kojoj bi bilo "znate, navijači jednog kluba su napisali na transparentu "Podrška za Birmu!" i podigli zastave države iz koje je taj fudbaler" ... i ne postavlja se kao pitanje. Jer, prazne su to puške. A istina je tako očigledna.

---

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.