NEKA SE PONOVI 6.NOVEMBAR 2018. GODINE! Crvena zvezda je na današnji dan pre šest godina ostvarila najveću pobedu posle Barija

Fudbaleri Crvene zvezde ugostiće večeras (21.00) Barselonu u utakmici 4. kola Lige šampiona. I dok se čeka okršaj sa moćnim protivnikom, u glavi svakog navijača crveno-belih je podsećanje na jedan veliki događaj iz novije istorije kluba iz Ljutice Bogdana.

Tačno na današnji dan pre šest godina, u Beograd je došao Liverpul, a igrom slučaja i tada je bilo 4. kolo. Mada sada Liga šampiona izgleda drugačije, pošto nema grupa od po četiri tima, već su svi učesnici smešteni u jednu veliku ligu.

I isto je na klupi bio Vladan Milojević, koga su novinari podsetili na podatak da se datum dva meča sa Liverpulom i Barselonom poklopio.

- Ne merim tako vreme, nisam ni znao podatak da smo na taj datum igrali sa Liverpulom. To je bilo u prošlosti, te ono što je sigurno je to da ćemo igrati protiv tima koji će doći do završnice Lige šampione, a veoma je moguće da je i favorit za osvajanje takmičenja u ovom trenutku. Činjenica je da igramo protiv tima koji je u neverovatnoj formi, igra fenomenalno, a na nama je da izađemo pred punu Marakanu i da uživamo. Prema informacijama koje imam, karte su rasprodate. Ne znam ko će biti novi Milan Pavkov, treba prvo da vidim koliko igrača na raspolaganju - kazao je Milojević juče na konferenciji.

"Redsi" koje je tada vodio Jirgen Klop su došli u Beograd kao apsolutni favoriti, ali je te novembarske večeri Milan Pavkov dao dva gola. I to je bio i konačan rezultat - 2:0.

Prvo je glavom "zakucao" loptu posle kornera Marka Marina, a onda je i odapeo "strelu" sa 20-ak metara u gol Liverpula.

Koliko je ta pobeda bila velika, svedoči i podatak da je na kraju te sezone Liverpul postao i prvak Evrope. U finalu u Madridu pobedili su Totenhem.

Junak tog istorijskog trijumfa, Pavkov trenutno je fudbaler Čukaričkog, ali će svaki 6. novembar za svakog zvezdaša biti "Pavkovdan". Bez obzira gde visoki napadač igra.

