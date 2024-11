KAKAV DERBI PREMIJER LIGE: Junajted poveo, Čelsi ekspresno odgovorio i osvojio bod na "Old Trafordu" (VIDEO)

VELIKI derbi engleskog fudbala odigrali su na "Old Trafordu" Mančester junajted i Čelsi. Pobednika nije bilo, pošto j meč okončan rezultatom 1:1.

FOTO: Tanjug/AP

Prvo poluvreme okončano je bez golova, iako su obe ekipe po jednom zatresle okvir gola. Očekivalo se da će drugo poluvreme doneti više uzbuđenja i tako je bilo.

"Crveni đavoli" su uspeli da dođu do prednosti. Igrao se 70. minut kad je Bruno Fernandeš bio precizan sa bele tačke.

Radost domaćih nije dugo trajala, pošto je "plavcima" samo četiri minuta bilo potrebno da poravnaju rezultat. To je uradio Moises Kaisedo.

Pokušavali su do kraja i jedni i drugi da dođu do vođstva i tako osvoje tri boda, ali to se nije desilo, pa su timovi morali da se zadovolje podelom bodova.

Mančester junajted je 13. na tabeli sa 12 bodova, dok je Čelsi na četvrtoj poziciji sa 18 bodova.

