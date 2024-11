RADNIČKI OSLABLJEN PROTIV TEKSTILCA! Drinčić: Govorili smo o paklenom tempu koji nas čeka... Spremali smo se

Fudbalski klub Radnički gostovaće u Bačkoj Palanci Tekstilcu u četrnaestom kolu Super lige Srbije. Naredni rival Radničkog, debitant u elitnom rangu takmičenja, do sada je upisao tri pobede, od toga dve kod kuće, poslednju protiv TSC-a pre mesec i po dana. Posle toga usledila su četiri poraza i remi.

FOTO: FK Radnički Niš

Nikola Drinčić oglasio se pred duel protiv novajlije u ligi.

- Tekstilac igra čvrst fudbal i karakterna su ekipa. To je ono što ih odlikuje. Igraju sličan sistem kao IMT, tako da očekujemo jednu fizički zahtevnu utakmicu. Mi smo između dva prvenstvna meča odigrali i Kup. Dobili smo šta smo hteli, prolaz dalje i usput se pripremali za utakmicu koja sledi. U međuvremenu smo saznali da ipak nećemo igrati sa Partizanom naredne nedelje, da je utakmica odložena i ne znamo koji je novi termin. Govorili smo o paklenom tempu koji nas čeka, mi smo u se odnosu na sve te utakmice i organizovali, ali šta je tu je, ovo sada ne menja ništa. Ono što je najbitnije je da su svi igrači zdravi, da vredno rade, treniraju. Jedino nećemo moći da računamo na Jovana Nišića koji će zbog kartona propustiti ovo gostovanje, ističe strateg Radničkog.



Ono što su sa Čaira više puta isticali ove sezone, ponovio je Milorad Stajić uoči gostovanja ekipi iz Odžaka. On je naglasio da Radnički ne odstupa od svog stila igre i ide na pobedu.- Podatak da je Tekstilac za dve godine uspeo da iz Srpske lige Vojvodina, pređe u Prvu, a zatim dođe i do Superlige dovoljno govori o tome o kakvoj se ekipi radi. Ono što je važno istaći je da smo se mi pripremali za utakmicu, igraćemo naš fudbal, kao do sada i idemo na pobedu. Spremni smo za nedelju, jedva čekamo da počne utakmice. Imali smo u međuvremenu i Kup, svi su dobro iskoristili dobijenu šansu, odigrali smo dobar meč, svaka utakmice više znači mladim igračima, zbog minutaže i samopouzdanja. Treba samo da nastavimo u istom ritmu i osvojimo bodove, kaže Stajić.Utakmica na stadionu „Slavko Maletin Vava“ u Bačkoj Palanci biće odigrana u nedelju 03. novembra u 13 sati. Glavni sudija biće Mladen Jakovljević.

