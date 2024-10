O JOKIĆU, DONČIĆU, HARIJU POTERU... Nišić, ne tako običan fudbaler: Drinčiću sam sakupljao lopte u Partizanu, a sada...

FUDBALER Radničkog iz Niša Jovan Nišić odskače od šablona klasičnog fudbalera. Pouzdani vezista, bivši kapiten Voždovca, nekadašnji fudbaler Partizana, Borca i Poa bio je sagovornik portala "Večernjih novosti", a pored "najvažnije sporedne stvari na svetu" govorio je o svojoj drugoj sportskoj ljubavi - košarci, Fjodoru Dostojevskom, ali i serijalu knjiga i filmova "Hari Poter".

FOTO: Nina Miletić

Jovan Nišić je karijeru počeo u rodnom Beogradu, deset godina proveo je u Partizanu, prošao sve selekcije, bio nadomak prvog tima, ali je delovalo da ga se "parni valjak" olako odrekao...

- Pre svega mislim da su to bile neke 'formativne' godine. Deset godina proveo sam u tom klubu. Od desete do dvadesete godine sam bio u Humskoj. Kao svakom detetu Partizana bila mi je želja da debitujem za prvi tim. Negde sam uvek bio blizu. Sa sedamnaest godina sam bio u kadetskoj ligi, tu sam bio proglašen za najboljeg igrača. Tada je prvi tim osvojio titulu, a ja sam bio na klupi protiv Borca iz Čačka u poslednjem kolu. Negde je bio plan da debitujem, ali iz nekih razloga to se nije desilo. Naredne tri godine, dok nisam bio otišao iz kluba, prolazio sam sve pripreme. Sam sa sobom sam raskrstio da možda ja nisam bio spreman. Da sam ja sto posto zasluživao da igram, možda bih i dobio šansu. Da je neko imao vremena da me istrpi, da mi šansu možda bi to uspelo. Dok sam sazrevao to sam u sebi preboleo nije mi ostao nikakav gorak ukus. To što nisam dobio priliku ne može da obriše deset godina u kojima sam se formirao i kao igrač i kao čovek, gde sam naučio većinu stvari koje znam u fudbalu, počeo je Nišić razgovor za "Novosti".

FOTO: A. Ilić

Dvadesetšestogodišnjak iza sebe ima dosta iskustva. Otkriva postoji li nešto što je poneo iz Borca, Partizana ili pak Voždovca što bi podelio kao savet mladim fudbalerima.

- Najvažnija stvar za svakog mladog igrača, koju mora što pre da usvoji: radna etika. Jednostavno, mi smo profesionalci, ali nije dovoljno da se odradi trening od sat vremena i ode se kući. Mora da se pazi, naravno, ako postoje ambicije za više, talenat nije dovoljan. Moraju raditi na sebi, kroz trening snage, ishranu, prevenciju od povreda... To su podjednako važne stvari, to nadograđuje i pravi razliku na višem nivou. Ako je neko bolji, moraš da radiš da ga sustigneš.

Nišić je istakao da se fudbal fundamentalno razlikuje u Francuskoj i na Balkanu.

- U Francuskoj drugoj ligi sam proveo dve neverovatne godine. Iza mene je bilo dosta pehova. Dve operacije sam imao, prednjih ukrštenih ligamenata, kasnije i pubisa. To su dve godine sa kojima sam sazreo kao čovek. Prvi put sam živeo van Beograda, van kuće. Imao sam prilike da upoznam novu kulturu i novi jezik. Eto, bilo mi je lepo i u igračkom smislu pre povreda. Igrao sam standardno, ali to je život i to se dešava. U Francuskoj se igra fizički zahtevan fudbal. Ono što vole da gledaju je mnogo duela, intenziteta i trke. Igra dosta igrača iz Afrike, atletski građeni. Zaista je fudbal dosta drugačiji od našeg. U Bosni, Republici Srpskoj i Srbiji se igra sličan stil fudbala, ipak je naša liga u Srbiji kvalitetnija. Ima dosta dobrih igrača, ali i liga BiH nije za potcenjivanje iako je kod nas malo jeste. Ima dosta kvalitetnih klubova. Lepo je igrati zbog rivalstva koja imaju. Lepo je igrati protiv Sarajeva, Želje, Veleža u Mostaru, Zrinjskog. To su veliki klubovi sa navijačima. Kada odeš tamo, oseća se pritisak. To su neke vrste derbija. Kod nas osim u utakmicama Zvezde i Partizana nema tog naboja u mečevima drugih klubova i drago mi je što sam to osetio. Bila mi je to bila prva titula u karijeri i pamtiću Banja Luku po najlepšem.

FOTO: Nina Miletić

Početkom godine usledio je dolazak na "Čair". Ustalio se hitronogi vezista u prvi tim, a navijačima je borbenošću brzo prirastao za srce.

- Posle poslednjeg meča smo na devetom mestu. Na par bodova smo od trećeg ili četvrtog. Mislim da sve što radimo, zajedno sa stručnim štabom na čelu sa Nikolom Drinčićem, i upravom kluba, nije novo u srpskom fudbalu, rade i drugi klubovi, ali je novo u Nišu u smislu stila igre, neke ideje sa kojom želimo da igramo i to implementiramo na najbolji mogući način. Konkurentni smo sa svim ekipama koje se bore za Evropu i plej-of. Protiv Mladosti i OFK Beograda smo u smo mogli do sva tri boda, nažalost nismo to uradili, ali ako nastavimo u ovom smeru, što se tiče igre, pratiće i rezultati. Treba nekada i malo sreće, ali to je sve fudbal. Ako nastavimo u ovom ritmu, sve će to doći na svoje i plej-of će se sigurno igrati u Nišu.

Protiv Nikole Drinčića je imao priliku i da igra, a poštovanje ka aktuelnom treneru datira iz vremena kada je popularni "Drina" nastupao u Humskoj. Nišić je podelio zanimljivu anegdotu sa čitaocima "Novosti" iz njegovih omladinskih dana, ujedno govoreći u superlativu o treneru Radničkog.

- Odlično sarađujemo. Ja sam njemu sakupljao lopte u Partizanu, on je igrao u prvom timu, baš na derbiju kada je postigao neverovatan gol iz slobodnjaka, onaj prvi, pošto je u dva navrata to uspeo da uradi. U tom derbiju, kada je Partizan pobedio uz dva odbranjena penala Milana Lukača. Bio je nezaboravan derbi, baš sam bio iza gola u koji je on poslao loptu iz slobodnjaka, to ću uvek pamtiti. Što se saradnje tiče, nemam dovoljno reči i hvale, čeka ga blistava trenerska karijera. Ovo sve što radi i donosi srpskom fudbalu mnogo znači. Lično i individualno sam mnogo napredovao u saradnji sa njim i verujem da ću još mnogo napredovati. ista smo pozicija i iz tog ugla mogu mnogo da naučim.

Svojevremeno je Nišić bio i deo reprezentacije Srbije sačinjene od igrača Superlige Srbije koja je igrala protiv SAD i Dominikanske Republike.

- I to je velika čast za mene. Veliki momenat u karijeri. Ja sam igrao za sve mlađe selekcije. Jednom sam brojao: sa prijateljskim i takmičarskim utakmicama odigrao sam preko 60 utakmica za sve selekcije. Za mene je to najlepše i najveće dostignuće. Oduvek sam pričao da mi je najveći cilj da zaigram za "A" reprezentaciju. Nikada se ne zna, imam i dalje ambicije i ciljeve. Neko bi možda rekao da to nije realno, ali ja zaista verujem da je to moguće.

Poznato je da je vezista Radničkog strastveni ljubitelj pisane reči, te je navijačima preporučio šta da obavezno ubace u svoju lektiru.

- U poslednje vreme fokusiran sam na čitanje opusa Fjodora Dostojevskog. To je uvek preporuka koja ne izlazi iz mode. Šta god da uzmu od njega neće pogrešiti. Kao mlađi sam pokušavao da rezonujem, ali nisam razumeo. Sada sam kao nešto razumeo, ali videćemo za pet, šest godina ako uzmem opet da čitam da li sam stvarno razumeo.

FOTO: A. Ilić

Otkrio je Jovan Nišić i koji film obavezno treba pogledati.

- Omiljeni film, ima ih svakako dosta, ali kada bih jedan odabrao... Možda Vrelina (Heat), Al Paćino i Roberto de Niro. Mislim da je to jedini film kada su se njih dvojica našli zajedno na "velikom platnu" kada su bili na vrhuncu karijere.

Fudbal je njegovo zanimanje i prva ljubav, a da nije fudbaler...

- Iskreno ne znam. Bio bih u nekom sportu. Ceo život sam fokusiran na sport, oduvek sam želeo da budem fudbaler i hvala Bogu postao sam. Sa druge strane, u školi me je zanimalo dosta stvari i dan danas me zanima. Ne znam u čemu bih se pronašao, nikada nisam došao u taj stadijum da moram da razmišljam čime bih se drugo bavio. Nemam jedno zanimanje koje bih odabrao.

Košarku Nišić obožava, često prati "igru pod obručima", a Lebron Džejms mu je omiljeni igrač.

- Kada sam bio mlađi, bio mi je omiljeni. U mnogo stvari sam želeo da se ugledam na njega. Kako sazrevam, i dalje ga poštujem i sve što je uradio u košarci, a vankošarkaške aktivnosti mi nisu više zanimljive. Pratim košarku, neki od najboljih prijatelja su mi košarkaši ili bivši košarkaši, tako da košarku pratim i mnogo je volim.

Hari Poter serijal obeležio je jednu epohu, a u porodici Nišić Hogvorts i čarobni štapić zauzimaju posebno mesto.

- Moja pet godina starija sestra Tamara je kriva za to. Kada smo bili deca, ona žensko, ja muško, nismo imali mnogo dodirnih tačaka, osim Harija Potera: ona je čitala knjige i gledala filmove iz serijala Harija Potera onda je i mene "naterla" i meni se to svidelo. To nam je od malena zajednička tačka spajanja. Danas imamo prelep odnos na mnogo više različitih osnova. Čitao sam knjige i gledao filmove nebrojan broj puta. Čak nam je i prva zajednička tetovaža bila vezana za Harija Potera. Ona na desnom, ja na levom listu. Tako da... to nam je stvarno nešto lepo što nam je obeležilo detinjstvo i dan danas volim da pogledam filmove.

Kao kapiten Voždovca učestvovao je u Tviter diskusijama i razmeni mišljenja sa navijačima.

- I dan danas koristim Tviter, doduše ne komuniciram više preterano. Tada mi je bilo zanimljivo. Volim Tviter, to mi je omiljena društvena mreža, saznajem informacije tamo i pratim fudbalske i košarkaške stvari. Tada sam bio mlad, želeo sam da ulazim u takve interakcije. Sada ne osećam potrebu za tim. Mogu naravno sa navijačima na normalan način da razmenim mišljenje ali nisam toliko aktivan.

Zanimljiva je korelacija između nadimka Jovana Nišića - "Niške" i Niša. Bio je kao član mlade reprezentacije gost Niške televizije, a sada nastupa za klub iz istoimenog grada.

- Ja sam to pričao, ima jedan citat čiji sam fan bio nekada, sada nisam toliko više. Jedan novinar (Dejan Anđus prim. aut.) je rekao "ima nešto u nauci o imenima". Nišić, Niš, Niške... Mislim da sve to ima nešto svoje, iako mi prezime nema veze sa Nišem. Skoro sam saznao od bake, kada sam došao u Niš. Lepa je stvar. Moj pokojni pradeda Jovan Nišić, po kome sam dobio ime, je bio navijač Radničkog iz Niša. U Kuršumliji je živeo. Baka me je zvala da mi to kaže kada sam potpisao, da je sa njim slušala radio prenose, a kada ga je pitala "zašto Radnički?" rekao joj je "zato što pripadamo tom kraju Srbije", rekao je Jovan Nišić u razgovoru za "Novosti".

