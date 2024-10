ODLAZIM AKO... Novi predsednik Partizana postavio rok

Prvi čovek privremenog rukovodstva FK Partizan Rasim Ljajić, u gostovanju u emisiji „Uranak“ izneo je javno sa kojim se sve problemima suočava klub i da li postoji mogućnost za „svetliju budućnost“.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Pozvali su me bivši igrači kluba koji su međusobno komunicirali. Pre mene je bilo nekoliko kandidata koje su konsultovali, ali su oni odbili da uđu u ovaj privremeni organ. Setili su se mene iz dva razloga: prvo, već sam bio deo uprave Partizana pre deset godina, a drugo, pre dve godine pokrenuli smo inicijativu koja je dovela do sadašnjih događaja. Predložili su me, ja sam pristao, ali uz određene uslove, od kojih je jedan bio formiranje privremenog organa s rokom od maksimalno šest meseci. Rekao sam da ćemo se povući za dva meseca ako ne primetimo podršku i napredak. Ako ne bude želje, volje i spremnosti da se ovaj problem reši, dići ćemo ruke. Mislim da smo za nedelju dana postigli neverovatne rezultate s obzirom na objektivne probleme - rekao je Ljajić za "K1".

Pričao je i o prethodnnoj upravi....

- Pritisak javnosti je bio toliko jak, da ljudi koji su bili u upravi nisu očekivali da će ostati. Razgovarao sam celo vreme sa njima u tom tranzicionom periodu koji je trajao nekih 15 dana. Hteli smo da vidimo kakva je situacija, a najbolje informacije smo mogli da dobijemo upravo od tih ljudi. Bili su vrlo koperativni u pogledu tih informacija, koje su nama potrebne. Onda su se oni povukli, jer više nije bilo smisla da tu budu - objasnio je Ljajić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Novi predsednik FK Partizan otkrio je "adrese" na kojima se klub zadužio...

- Poreskoj upravi dugujemo 22 miliona, agencijama i agentima 4,5 miliona, igračima 10 miliona, dok su dugovanja prema klubovima oko šest miliona. Sada moramo da kontaktiramo sve te ljude, pravimo reprograme i nešto plaćamo. Nije jednostavno, ali jedina pozitivna stvar je entuzijazam koji svi imamo. Nažalost, nemamo džak para da izmirimo sve te dugove - rekao je Ljajić prilikom gostovanja na K1.

Obaveze koje imaju crno-beli su ogromne i tu je potrebno da se uradi veliki rez.

- Mesečni troškovi za plate iznose 1.200.000 evra, uključujući radnu zajednicu i fudbalere, dok su nam prihodi praktično nula. Pokušavamo da organizujemo klub kao korporaciju, kako bismo u budućnosti mogli da funkcionišemo, ali sada se borimo da ostanemo na površini - jasan je Ljajić.

Plan za dalje je jasan:

- Godišnji budžet iznosi 22 miliona evra, ali ga moramo smanjiti na 16 ili 17 miliona ako želimo da opstanemo, možda čak i više, u zavisnosti od plasmana i mogućnosti prodaje nekog igrača. Prodaja jednog igrača u ovom trenutku bila bi spas, ali to je više želja nego realnost. Imamo potencijalna dva ili tri igrača, ali sve se svodi na potencijal. Sada nisam siguran da je to izvodljivo - poruka je Ljajića.

Bonus video: Novo u Zemunelu - Partizanovo brdo za trčanje

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.