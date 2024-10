BIVŠI GOLMAN BRANI MILINKOVIĆ SAVIĆA: Jedan je od najboljih u Seriji A, ne razumem zašto ga masakriraju kada napravi grešku

ČUVENI italijanski golman, Masimo Taibi govorio je o brojnim fudbalskim temama, a tom prilikom dotakao se srpskog čuvara mreže Vanje Milinkovića Savića.

Sadašnji direktor Pistojezea je govorio za "Tutosport" i tom prilikom je uputio dosta hvalospeva golmanu "bikova".

- Ne razumem zašto nikada nije hvaljen Milinković Savić. Ima sjajnu sezonu i jedan je od najboljih golmana u Seriji A gledajući po učinku, uprkos često preteranim kritikama na njegov račun - rekao je Taibi koji je gol Torina čuvao od 2005. do 2007. godine.

On je potom kroz brojke dokazao koliko je dobar srpski golman.

- Prošle godine Vanja je 18 puta sačuvao gol, a ove sezone je već na tri utakmice završio mirne mreže. Čitao sam u "Tutosportu" da u poslednjih godinu i po dana samo Torino i Real Madrid nisu primili gol kod kuće u 15 utakmica. Ove brojke mi se čine neospornim i potvrđuju odličan učinak Milinković Savića, koji i pored nekoliko grešaka ostaje veoma pouzdan golman. Ne razumem zašto neki mediji i fanovi uživaju da ga masakriraju svaki put kada napravi grešku, a ćute kada se Vanja pokaže u pravom svetlu.

Vanja bio odličan protiv Koma, a javnost je smatrala da je to bilo iskupljenje za slabiju partiju u duelu sa Kaljarijem.

- Nisam saglasan sa takvim stavom i to kažem kao golman. Vanja nema odgovornost za primljen gol protiv Kaljarija, dok je imao dve fenomenalne intervencije protiv Koma.

Za kraj je naveo i kvalitete golmana Torina.

- Vanjin adut pre svega je velika mentalna snaga. Nije lako izdržati ogroman pritisak i kritike, ali on je posle svakog izazova pružao dobre partije. To je pokazatelj ličnosti. Sa tehničke tačke gledišta, on ima dobru igru nogom i pomaže timu u izgradnji napada. Ipak, kvalitet koji me je pre svega impresionirao je sposobnost da se brzo spusti na zemlju. Za nekoga sa njegovom visinom i tom fizičkom strukturom nije lako zaustaviti određene niske udarce - zaključio je Taibi.

Podsetimo, "bikovi" su nakon devet utakmica deveti na tabeli Serije A sa 14 bodova i primili su 14 golova.

