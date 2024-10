"ŽELIM DA OSTAVIM TRAG U KLUBU U KOM SAM PONIKAO": Mladi fudbaler crveno-belih poslao jasnu poruku

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su ekipu Spartak 5:1 u meču 13. kola Superlige Srbije.

Mladi fudbaler Crvene zvezde Veljko Milosavljević prošle sezone postao je treći najmlađi debitant u istoriji kluba Crvene zvezde na meču protiv Trajala.

- Kada sam odigrao meč protiv Trajala prethodne sezone definitivno da sam ispunio sve ono o čemu sam maštao, a to je da nakon niza godina koje sam proveo u Omladinskoj školi dobijem priliku u seniorskoj konkurenciji. Biti treći najmlađi debitant u toliko dugoj istoriji kluba nije mala stvar, ali to me nije ponelo. Nastavio sam vredno da radim - rekao je Milosavljević.

Milosavljević je ove sezone igrao na mečevima protiv Radničkog iz Niša i Spartaka.

- Nova sezona je počela za mene jako dobro, imali smo sjajan start i pet vezanih pobeda. Uporedno sam trenirao sa prvim timom i tu sam sakupljao dodatno znanje i iskustvo. Dobio sam priliku na prethodne dve utakmice u Superligi, tako da sam debitovao i u prvenstvu - što je još jedan značajan korak u karijeri. Hvala na ukazanom poverenju, ovo će mi biti samo vetar u leđa da treniram još snažnije - rekao je Milosavljević.

Milosavljević, koji je rođen 2007. godine, naveo je da su na njega najveći utisak ostavili navijači.

- Na utakmici protiv Radničkog sam igrao na Marakani. To je neverovatan osećaj, teren, ambijent i sve što donosi duh na stadionu. Navijači su na mene ostavili sjajan utisak, u kontekstu da je igrati pred njima nešto drugačije i potpuno posebno. Kada znate da je neko uvek uz vas nemate strah i tremu, iako sam svestan da sam mlad i da igram na veoma odgovornoj poziciji. Isto je bilo i u Subotici, njihova pesma nam je davala snagu i motiv da ostvarimo ubedljivu pobedu. Želim da ostavim trag u klubu u kom sam ponikao, tako da ću dati sve od sebe da napredujem što više i budem od pomoći saigračima i klubu - rekao je Milosavljević, koji igra na poziciji centralnog beka.

