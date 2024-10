"DELOVI NAS SKUPO KOŠTAJU" Savo Milošević poručio ovo pred Čukarički

Trener Partizana Savo Milošević je pred meč protiv Čukaričkog rekao da su "brđani" dobra ekipa i dodao da je fenomenalno da se na tribine stadiona u Humskoj vraćaju navijači "crno-belih".

FOTO: Tanjug/AP

Partizan u subotu od 15.55 dočekuje Čukarički u meču 13. kola Superlige Srbije.

- Svi smo zdravi, to je za nas najbitnije. Ekipa je dobro trenirala, imamo još neke poslednje dogovore. Ne bih se osvrtao na prethodnu utakmicu, potrudili smo se da iskoristimo ovaj period da korigujemo neke stvari koje su bile evidentne u meču protiv Novog Pazara. Rezultatski to sad nije loše u poslednja tri meča, ali i dalje nismo izašli iz krize igre i delovi su problematični i jako skupo ih plaćamo. Cilj je da probamo da ublažimo padove i delove igre koji nas jako skupo koštaju, rekao je Milošević na početku konferencije za medije.

Svestan je Milošević da njegove izabranike ne čeka laka utakmica.

-Rezultatski i oni imaju problema, ali Čukarički je jako dobra ekipa. Imaju sve što je jednom timu potrebno, u svim linijama. I iskustvo i kvalitet, neki igrači su dosta dugo tu, što je vrlo bitno. Očekujem da Čukarički bude u prva četiri na tabeli jer imaju i kvalitet i iskustvo. Ne znam zašto su rezultati šareni, ali kad gledam tim, to je sigurno u najbolja četiri u Srbiji, dodao je Milošević.

Osvrnuo se Milošević i na današnji odlazak Ivice Ilieva sa mesta sportskog direktora kluba.

- Bio sam danas u klubu oko raznih stvari, ovo je organizaciono-tranzicioni period. Ima dosta tema. I ja sam bio zatečen, ne mogu ništa da kažem jer nisam učestvovao u razgovorima, ne znam detalje. Za nešto više morate da pitate novu upravu ako želite više detalja. Ja mogu samo da zahvalim Ilievu i na ovoj saradnji, još više na prethodnoj. Imali smo fenomenalan odnos, podvukao je Milošević.

Govorio je Milošević i o sopstvenom statusu u klubu.

- Moj status u ovoj i svakoj drugoj situaciji je poznat i on zavisi od onoga šta će ekipa da radi. Ja ću biti krivac za sve kad je u pitanju tim i rezultat. Lepo je da dobijem podršku i veliki vetar u leđa, ali moja sudbina će zavisiti od toga šta budemo radili na terenu. Jeste malo nezahvalno jer ja nisam birao tim, ali mi niko to neće uzeti za olakšavajuću okolnost. Da smo mi u fenomenalnoj situaciji, da smo prvi i sa 20 miliona u plusu, posle tri neuspeha ja bih opet bio krivac, istakao je Milošević.

Na kraju konferencije Milošević je rekao da mu je veoma drago što se navijači vraćaju na južnu tribinu posle prekida bojkota.

- To je za sve u klubu sjajna vest, svima kojima je crno-bela boja u srcu. Pričao sam i pred Novi Pazar o izostanku navijača i kakav to negativan efekat ima. Ovo je jedna potpuno drugačija situacija, pa se nadam da će i to biti dodatni stimulans. Domaći teren mora da bude naša velika prednost. Sutra ćemo imati veliku podršku navijača i trudićemo se da to iskoristimo. Zaista je fenomenalno da imamo naše navijače na tribinama, bez navijača nema smisla, zaključio je Milošević.

