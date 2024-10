PROCURILE PLATE FUDBALERA: On je najplaćeniji - iznos koji dobija na godišnjem nivou ostaviće vas bez teksta

🚨 The highest-paid players in the world this year:



1️⃣🇵🇹 C. Ronaldo (€263M)

2️⃣🇦🇷 L. Messi (€124M)

3️⃣🇧🇷 Neymar (€101M)

4️⃣🇫🇷 K. Benzema (€96M)

5️⃣🇫🇷 K. Mbappé (€83M)



(Source: @Forbes) pic.twitter.com/cLBKllG7fc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 17, 2024