"DA SAM HTEO BUKVU, OTIŠAO BIH U ŠUMU!" Zvezda odbila Roberta Levandovskog, a sada je Hrvat otkrio kako je selektor uvredio slavnog Poljaka

Gotovo neverovatno zvuči informacija da je golgeter Barselone i već dugi niz godina jedan od najboljih ofanzivaca u Evropi Robert Levandovski pre nekoliko godina - tada još kao anonimni Poljak, bio nuđen klubu iz Ljutice Bogdana! Ali, te 2006. godine u Zvezdi su procenili da im "tamo neki Poljak nije potreban". Da, dobro ste pročitali!

FOTO: Tanjug

O ovom događaju svedočio je pre nekoliko godina čovek koji je crveno-belima nudio Levandovskog Mirko Poledica, bivši fudbaler koji je deo karijere proveo u Poljskoj.

- Tačno je da sam Robija, kako ga ja zovem, ponudio Crvenoj zvezdi. Sećam se, bila je to 2006. godina, trenirao sam zbog nekih dešavanja u klubu sa drugim timom Legije... Na prvom treningu sam video "zver" od napadača. Dete od 18-godina je imalo sve karakteristike vrhunskog centarfora. Prava "zmija".

Poledica je Levandovskog želeo da udomi u Zvezdi, ali je tamo naišao na sumnjičave poglede i odbijanje.

- U to vreme sam još bio profesionalni igrač. Pazite sada ovo: Gorana Mazu Vasilijevića sam odlično poznavao, igrali smo zajedno. Uzeo sam telefon i rekao mu: - Mazo, imam jedno čudo od igrača iz Legije, uzmite to dete, pogledajte ga sedam dana. Ništa ne bi koštao Crvenu zvezdu, pošto sam bio u sjajnim odnosima sa Robijem on bi spavao u mom smeštaju u Beogradu. Međutim, nisam naišao na reakciju sa druge strane. Maza mi je rekao da Poljak koji nije prošao u Legiji, ne može da igra u Crvenoj zvezdi. Već tada su počela potcenjivanja, iako je Legija u tom trenutku bila bolji i tim i klub od Crvene zvezde. Razumem ja da je Levandovski tada bio totalni anonimus, praktično poluprofesionalac... Ali Zvezdu ništa nije koštalo da ga proba. On bi u tom trenutku pristao na ugovor od 1.000 evra mesečno - završio je tada Poledica.

FOTO: AP/Tanjug

A da samo nije Zvezda promašila sa Poljakom otkrio je hrvatski fudbaler Gordan Golik koji ispričao jednu zanimljivu anegdotu o nekadašnjem saigraču Robertu Levandovskom.

Levandovski godinama unazad važi za jednog od najboljih napadača na planeti. Iako je nedavno zagazio u 37. godinu života fudbaler Barselone i dalje igra na vrhunskom nivou. Ipak, njegov put do vrha nije bio nimalo lak. Profesionalnu karijeru započeo je u Delti u četvrtoj ligi Poljske, da bi kasnije prešao u drugi tim Legije. Nažalost, nisu prepoznali njegov talenat pa je ubrzo usledila selidba. Prešao je u Znič iz Pruškova, koji je tada igrao treću ligu i zablistao. U prvoj sezoni je postigao 15 golova i uveo tim u drugi rang takmičenja, a onda u narednoj zabeležio 21 gol i privukao pažnju brojnih klubova. Završio je na kraju u Lehu iz Poznanja, gde je konačno pokazao svoj pun potencijal.

FOTO: Tanjug/AP

Golik, koji je tada nastupao za Leh, otkrio je da je malo falilo da propadne transfer Levandovskog, jer tadašnji trener Francišek Smuda nije bio oduševljen Robertom.

- Kada je naš trener iz Leha Francišek Smuda išao da ga gleda na jednoj utakmici Zniča, napustio je meč posle 15 minuta i izjavio: 'Da sam hteo bukvu, otišao bih u šumu'", kaže Glik za "Večernje.hr" i dodaje:

- Takav je bio Smuda, kao naš Ćiro, voleo je da 'bubne', zabavi javnost, ali sam siguran da nije hteo da uvredi Levu. Kasnije je ta "bukva" ipak došla u Leh, Smuda mu je bio trener, a kasnije i selektor u Poljskoj u kojoj je Leva postao kapiten.

BONUS VIDEO: KAKVA PODRŠKA! Veliki broj navijača bodri Zvezdu u Parizu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.