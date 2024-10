PIKSI ZAGRMEO! Selektor Srbije još jednom o bojkotu reprezentacije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da očekuje da se Dušan Vlahović i Sergej Milinković Savić priključe nacionalnom timu na novembarskim mečevima u Ligi nacija.

Tanjug/AP

Vlahović i Milinković Savić će propustiti predstojeće duele protiv Švajcarske i Španije u Ligi nacija.

A na kraju obraćanja je poslao jasnu poruku koja se tiče priča o bojkotu pojedinih igrača da obuku nacionalni dres.

- Ove stvari koje vam govorim, da ih shvatite najozbiljnije. Najlakše je da se bavimo spekulacijama. Nikakvih drugih razloga nema u odnosu na ovo što sam vam rekao. Zašto igrači poput Vlahovića... situacija je takva kakva je. Meni ne pada na pamet da zalazim duboko, da se on meni ispoveda. Ja to moram da poštujem. Ne samo ja, svaki selektor. Kao što Mitrović neće da dođe, bojkotuje, ljut je... Evo, čovek je tu, kako to da objasnimo? - upitao je Piksi.

Poručio je potom da on vrlo dobro zna istinu, te da svi koji tvrde drugačije treba da pozovu aktere i pitaju ih.

- Ja znam istinu, mene to ne tangira. Kao što je ovaj rekao neće da dolazi. Ja mu preporučujem da pozove i pita ga. Najlakše je reći, bez ikakve odgovornosti. To ne pripada istini. To pada u vodu, to nema nikakve veze. Na kraju, igrači su ti koji odlučuju da igraju za svoju zemlju, na kraju krajeva i da se bore za nju. Tako treba da se gleda. Mislim da su u tom smislu neke situacije razjašnjene. Novembar će brzo doći i do tada će neke stvari da se srede - zaključio je selektor Srbije na konferenciji za medije.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.