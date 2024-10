OVO JE ISTINA O DUŠANU VLAHOVIĆU! Selektor Srbije otkrio zašto nema napadača Juventusa i sa kim se dogovorio

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se naciji povodom predstojećih mečeva u Ligi nacija protiv Švajcarske (12. oktobra) i Španije (15. oktobra).

FOTO: Tanjug/Nemanja Jovanović/BG

Opet o bojkotu, za kraj!

- Ove stvari koje vam govorim, da ih shvatite najozbiljnije. Najlakše je da se bavimo spekulacijama. Nikakvih drugih razloga nema u odnosu na ovo što sam vam rekao. Zašto igrači poput Vlahovića... situacija je takva kakva je. Meni ne pada na pamet da zalazim duboko, da se on meni ispoveda. Ja to moram da poštujem. Ne samo ja, svaki selektor. Kao što Mitrović neće da dođe, bojkotuje, ljut je... Evo čovek je tu, kako to da objasnimo? Ja znam istinu, mene to ne tangira. Kao što je ovaj rekao neće da dolazi. Ja mu preporučujem da pozove i pita ga. Najlakše je reći, bez ikakve odgovornosti. To ne pripada istini. To pada u vodu, to nema nikakve veze. Na kraju, igrači su ti koji odlučuju da igraju za svoju zemlju, na kraju krajeva i da se bore za nju. Tako treba da se gleda. Mislim da su u tom smislu neke situacije razjašnjene. Novembar će brzo doći i do tada će neke stvari da se srede.

FOTO: Tanjug

Cilj u Ligi nacija

- Ostalo je još 12 bodova u igri. Trudićemo se da svaki bod osvojimo pošteno. Kakav će ishod biti na kraju, to ne znam. Biće onakav kako smo se pokazali. Svesni smo tog izazova. Svesni smo šta nas očekuje. Da li ćemo doći do tog cilja. Ima mnogo igrača koji su prvi put sa nama. U martu počinju kvalifikacije za Svetsko prventvo. U ovoj Ligi nacija ćemo probati da uzmemo maksimalan broj bodova, ali u isto vreme i da pokušamo da vidimo sa čime raspolažemo u bliskoj budućnosti.

O večitom derbiju i pobedi Zvezde od 4:0...

- Pratio sam, gledao sam, da. Gledao sam Andriju Maksimovića, to me je zanimalo. Realnost je takva, niti ko treba da se čudi, nije na meni da komentarišem, ali kada ste me već pitali, velika je razlika u mnogim stvarima i pobeda Zvezde se nije dovodila u pitanje. Potpuno zaslužena pobeda na kraju krajeva. Daleko su bolji tim, roster igrača koji imaju na klupi i terenu, ide njima u prilog. Tako da je to jedna realnost, kao što je realnost da Inter pobedi Zvezdu, iako se borila, želela, htela, kvalitet je potpuno na strani protivnika.

FOTO: M. Vukadinović

Apel navijačima za Džaku

- Verujem da ljudi znaju tu prošlost i provokacije Džake. Ja apelujem da se utakmica odigra u fer-pleju, na način na koji ekipe treba da odigraju, da ponašanje sa tribina bude na visokom nivou, kao i ponašanje igrača. Te stvari treba zaboraviti i fokusirati se na fudbal i na igru. Ne bojim se, svi su svesni da je to potpuno apsurdno i nepotrebno, bilo kakav pokušaj bilo kakvih gluposti. On je veliki igrač, svestan je toga, puno ga cenim, pokazuje dugo godina svetsku klasu kada je igra u pitanju, mislim da neće tu biti nikakvih problema.

Tanjug/AP

Odbrana postala jača od napada, čudno za Piksijevu Srbiju

- Pa slažem se sa tom konstatacijom. Ono što je bilo lako za nas su bile šanse da se postižu golovi, a imali smo problem u odbrani zbog prevelikog rizika da smo primali golove. Davali smo više nego što smo primali. Sada se okrenulo, pa u odbrani izgledamo solidno, a imamo problem realizacije. Ove dve poslednje utakmice i Euro, gde je bio najveći problem taj napadački deo, gde nam je falio jedan gol da bismo prošli grupu... Pokušaćemo, naravno, imamo to što imamo, ne mogu da izmišljam toplu vodu. Imamo Vlahovića, Mitrovića, Jovića, tu je Ratkov, Joveljić... Iako Joveljić nije bio sporan, njegov pristup i lojalnost prema ekipi nije sporna, on je imao problem to što ima dugačak let, igra u Americi. Znam da je tražio dan odmora prošli put da se naspava zbog vremenske razlike. To su muke koje ne mogu da se prebrode tek tako. Nadamo se da ćemo i tu barijeru da probijemo, da stvaramo šanse. Da li će šanse biti pretvorene u golove, ne znam. Setite se protiv Španije, Jovićeva šansa, vidite da i to može da ne bude gol, a svi smo ga videli. Važno je da stvarate, da budete opasni u boksu. Ta želja i pamet na kraju krajeva donose rezultat. Svaka šansa nije gol. Nekada se gol postiže iz poklona, ali to je segment na kojem treba da radimo i da igrači dobiju samopouzdanje koje su imali ranije. U fudbalu je najteže postići gol, to je nešto za šta radite 90 minuta, samo da bi lopta prešla crtu i liniju. To nije nimalo lako.

FOTO: M. Vukadinović

Švajcarska, naredni rival Srbije?

- Mi imamo u ovom periodu dve jake i teške utakmice. Naravno, u Ligi nacija, nema lakih utakmica i sve ekipe su izuzetnog kvaliteta. Oni su solidna ekipa, kad to kažem - mislim pre svega da imaju kontinuitet i da su kompaktni, da poseduju sve što treba da ima jedna ekipa. To je shvatanje modernog fudbala. Džaka je igrač od koga zavisi ritam ekipe, ne treba zaboraviti ni Frojlera, tu je Embolo, pa Ridera, Endoja, Ebišera, Rodrigeza, Akanđija, Kobela... Imaju tri-četiri promene, neki su se oprostili, kvalitetna su ekipa. Sinoć smo gledali njihov meč protiv Danske i svima mogu da naprave problem - rekao je Piksi.

- Očekujem tešku utakmicu i da budemo na visini zadatka. Treba da budemo dobar protivnik i da dođemo do bodova, uz sav respekt prema njima. Igramo kod kuće i stalo nam je da ostavimo što bolji utisak i da dođemo do što boljeg rezultata - naglasio je selektor.

Jedna od tema je i mladi Andrija Maksimović

- Upoznat sam sa njim još od letos sa Kipra, kad je igrao za mlađe kategorije. Znam ko je. Skrenuo je pažnju protiv Benfike, pa onda večiti derbi, pa Inter... Šta da kažem što ne znate? Radi se o velikom potencijalnu, izuzetan talenat. Ima 17 godina, a dosta zrelo deluje na terenu. Ima i mnogo lep nadimak (Mesi, op. aut.). Od njega zavisi. Nisam imao dilemu da ga stavim na spisak, iako je još dete. Ima otvoren put za razvoj. Od njega će zavisiti sve. Ima perspektivu sjajnu, tu je. Da li će debitovati kao starter ili sa klupe, nebitno je. Ali debitovaće sigurno. Volim takve igrače, koji su tehnički dobri, imaju maštu, ideju. On sve to ima.

FOTO: FK Crvena zvezda

Promene na spisku Srbije u poslednjem trenutku...

- Vrlo sam otvoren, iskren, trudim se da budem do kraja razumljiv. Imamo kadrovskih problema i to je nešto što je slučaj sa svim reprezentacijama. Da otkazuju, ne dolaze... Dosta reprezentacija u Evropi ima te probleme. Na spisku ovde bio je Babić, a neće doći. Neki pišu da je izgubio mesto jer je izgubio zbog nekog drugog, što nije tačno, u pitanju je povreda medijalnog meniskusa desnog kolena, čak možda bude i operisan. U tom slučaju da li stvarno neko misli da treba da dođe ovde? Tu je i Ratkov, ima pauzu od šest nedelja zbog povreda, apsurdno je da maltretirate nekoga da dolazi ovde.

FOTO: FSS

- Vanja Milinković-Savić je dobio povredu desnog kolena i čini se da je u pitanju meniskus. Dolazi danas, ali ćemo u skladu sa dodatnim pregledom doneti odluku. Ivan Ilić takođe dolazi danas i uradiće dodatne analize. Ima problem sa Ahilovom tetivom već duže vreme i dobija injekcije.

- Dobili smo sinoć vest u vezi sa Andrijom Živkovićem, pre sat vremena je urađena magnetna rezonanca, dobili smo izveštaj da se radi o bolu u kolenu. Što daje jednu mogućnost da bude oslobođen ovoga puta.

Šta je sa Mirkom Topićem? Pa odgovor Radetu Bogdanoviću

O komentaru Radeta Bogdanovića i Topiću iz Famalikaa

Da li je selektor razmišljao o Topiću iz Famalikaa?

- Topić je bio sa nama u Americi, znam njegove kvalitete još iz Vojvodine. Bio je u opciji da bude na spisku, što ne znači da ako nije sada, da neće biti u novembru. Svima su vrata otvorena. Odlično sam upoznat sa njihovim kvalitetima.

Mirko Topić FOTO: FK Vojvodina

O komentaru Radeta Bogdanovića...

- Što se tiče izjave dotičnog, ja poštujem svačije mišljenje, da li ću ga prihvatiti ili ne, to je moja stvar. Ako nešto nije jasno, zovite i pitajte Dušana Vlahovića, pa neka vam kaže on. Zovite ga i pitajte, ako vam kaže nešto drugo, to je problem. Čuli smo se posle Lajpciga, dan posle toga, bili smo takođe u kontaktu, čestitao sam mu na golovima i to je to. Ponavljam, njegov nedolazak ovde, to je očigledno ozbiljan problem, ali ja u privatne stvari, ni u čije, pa ni vaše, ne bih u to dozvolio da ulazim i pitam. Nema problema što se tiče toga. Neće da igra? Mnogo je lako reći u etar nešto što će delovati kako deluje i što će imati odjek u javnosti, da malo zabavljate ljude i budete interesantni. Ja to poštujem, to je stil obraćanja kakav jeste. Sedim ovde sa velikom odgovornošću, obraćam se i ne bih da se igram sa time. Ne postoji problem ni Saveza, selektora, reprezentacije što se tiče Vlahovića. To je važan igrač, fali nam, to sam mu rekao, ali to je neko ko treba Srbiji i očekujem da će vrlo brzo da se priključi reprezentaciji.

FOTO: Tanjug/AP

Piksi otkrio zašto nema Vlahovića i Sergeja

- Da javnosti objasnimo. Njihov nedolazak oba puta je zajednički dogovor. Naravno da smo razgovarali. Obavljeni su razgovori sa Vlahovićem. Ostaje ono što je bilo i pre mesec dana. Familijarni problemi u koje ja ne želim da ulazim. Jedino vreme kada može da im se posveti jeste kada ima reprezentativna pauza. Ono što je jako bitni, niti je problem FSS, niti reprezentacija, niti selektor. Što se tiče Sergeja, takođe smo razgovarali, doneli smo zajedničku odluku da preskoči ovaj termin. Isključiv dogovor između mene i njih. Vlahović, mislim da za sledeće okupljanje neće biti problema. I sa Mitrovićem sam razgovarao, uvek to uradim pre objavljivanja spiska. Pre svega što želim da znam u kakvom stanju. Dobijem direktnu informaciju. Posle toga se igrači stave na spisak ili ne. Bilo bi ružno da ih stavim na spisak i oni ne dođu. Mitrović je potvrdio da se odlično oseća, da nema problem sa zadnjom ložom. Daleko je bolja situacija nego što je bilo prethodnih dana.

Uoči konferencije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obraća se danas povodom predstojećih mečeva u Ligi nacija protiv Švajcarske (12. oktobar) i Španije (15. oktobar).

Orlovi su u prva dva meča osvojili samo bod (remi sa Španijom i poraz od Danske), pa je neophodno da u oktobru ostave bolji utisak kako bi ostali u igri za plasman u četvrtfinale, ali i učinili sve da olakšaju sebi da izbegnu poslednje mesto u grupi koje garantuje ispadanje iz A lige nacija.

📋🦅 | Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković objavio je konačan spisak igrača na koje računa za utakmice u „A” diviziji Lige nacija protiv Švajcarske i Španije.



🇷🇸🆚🇨🇭 | 12. oktobar, Leskovac

🇪🇸🆚🇷🇸 | 15. oktobar, Kordoba#NationsLeague #SRBSUI #ESPSRB pic.twitter.com/pMqYqq6a0M — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 4, 2024

Podsećanja radi, Stojković je za oktobarsko okupljanje pozvao sledeće fudbalera:

Golmani: Predrag Rajković (Al Itihad), Vanja Milinković-Savić (Torino), Aleksandar Jovanović (Partizan);

Odbrana: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Kosta Nedeljković (Aston Vila);

Vezni red: Saša Lukić (Fulam), Marko Grujić (Porto), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Saša Zdjelar (CSKA Moskva), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković,(PAOK), Nikola Čumić (Rubin), Dejan Zukić (Volfsberger), Aleksandar Ćirković (TSC), Ivan Ilić (Torino), Andrija Maksimović (Crvena zvezda);

Napad: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Luka Jović (Milan), Dejan Joveljić (LA Galaksi), Mihailo Ivanović (Milvol), Veljko Birmančević (Sparta).

