ZVEZDIN SLOVENAC SREĆAN POSLE PRVENCA: Prekidi su nam važno oružje, to bi moglo da napravi razliku u Evropi

CRVENA zvezda pobedila je Železničar iz Pančeva sa 2:1 u 10. kolu Superlige Srbije, a prvenac u crveno-belom dresu postigao je Vanja Drkušić.

FOTO: M. Vukadinović

Slovenački reprezentativac je odlično reagovao posle centaršuta iz kornera kolege iz nacionalnog tima, Timija Maksa Elšnika i glavom se postigao gol.

Igrač koji je pozajmljen od strane Zenita je istakao da su prekidi jako oružje crveno-belih.

- Srećan sam zbog prvenca, iako mi je primarni zadatak da čuvam mrežu svog gola, lep je osećaj postići pogodak za voljeni klub. Mislim da smo izuzetno opasni iz prekida, i da je svaki centaršut iz kornera ili slobodnog udarca - velika prilika za naš tim. Timi ima odličnu nogu, dobro se poznajemo i hvala mu na asistenciji. Mnogo pažnje posvećujemo prekidima, o čemu svedoči i dobar učinak, kao i to da se i mi defanzivci upisujemo u strelce. Osim mene, Spajić i Mimović su takođe pogađali iz prekida, tako da nema sumnje da nam je to jedno od najvećih oružja. Mislim da bi to moglo da napravi razliku u evropskim utakmicama, protiv velikih timova koji nas očekuju - rekao je Drkušić.

Jedan takav meč na programu je u utorak od 21 sat protiv Intera na "Đuzepe Meaci" u Ligi šampiona.

- U odličnom smo raspoloženju nakon istorijske pobede od 0:4 u večitom derbiju. Momci su odigrali perfektnu utakmicu. Nakon toga, savladali smo i Železničar koji me je prijatno iznenadio. Dobra su ekipa, igraju zanimljivo, ali smo na našem stadionu osvojili zaslužene bodove. Inter je veliki klub, imaju odličan igrački kadar, ali i tradiciju. Ne plašimo se nikog, došli smo u Ligu šampiona da bi sa svakim odmeravali snage ravnopravno. Daćemo sve od sebe da predstavimo Crvenu zvezdu na pravi način - zaključio je Drkušić.

Podsetimo, Zvezda je u prvom meču elitnog takmičenja poražena od Benfike (1:2), dok su "neroazuri" odigrali nerešeno sa Mančester sitijem (0:0).

