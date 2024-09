"MALI MESI" IGRAO KAO VELIKI Zvezdin bonus Andrija Maksimović: Dobio sam jasan savet, smem da pogrešim, ali...

Iznenadila je mnoge odluka Vladana Milojevića da Andrija Maksimović sa svega 17 godina odigra svoj prvi večiti derbi, ali se na kraju ispotavila odličnom, odluka da "mali Mesi" zaigra u Humskoj.

FOTO: FK Crvena zvezda

Povreda Ognjena Mimovića naterala je Vladana Milojevića da potraži drugu opciju kada je bonus u pitanju, slovo je palo na sedamnaestogodišnjeg Maksimovića koji je pokazao da je svetla budućnost pred njim. ‍

- San svakog deteta koje prođe Zvezdinu školu je da jednog dana zaigra za prvi tim i to u večitom derbiju. Meni se danas san ostvario i mislim da nije moglo lepše - pobeda u gostima na derbiju i to posle osam godina. I to velika pobeda od 0:4. Hvala našim navijačima na neverovatnoj energiji tokom 90 minuta. Hvala i saigračima na tome što smo se svi zajedno borili tokom čitavog meča, te pokazali da smo Zvezda. Spreman sam bio, nisam osećao tremu, ali mnogo mi je pomogao stručni štab. Dobio sam jasan savet da smem da pogrešim, ali da ne smem da prestanem da pokušavam. Sve od sebe sam dao i nadam se da su svi zadovoljni. Danas je bila asistencija, nadam se golu na sledećem derbiju - uz osmeh će Maksimović.

BONUS VIDEO: Kosovo je Srbija: Ovo su "delije" uradile na meču Siti - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.