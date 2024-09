AKO SIN NE IGRA, -"LETIŠ"! Crnogorac kupuje klubove u regionu, pa "skida glave"

Slovenački list Delo je objavio da je trener tamošnjeg prvoligaša Mure Tonči Žlogar dobio otkaz zbog nesuglasica s klupskim investitorom Georgeom Junčajem.

Foto: Instagram

Naime, Georgeov 26-godišnji sin Stiven nedavno je stigao u Muru, a trener Žlogar nije ga stavljao u sastav jer nije bio fizički spreman za igru, tvrdi Delo.

To je Juncaja starijeg toliko razljutilo da se posvađao sa Žlogarom, koji je zatim napustio klub iako je imao uspešan start sezone. Mura je trenutno peta u Sloveniji s tri boda zaostatka za vodećom Olimpijom. Hrvatski Indeks podseća da se zimus slična situacija dogodila u Rijeci pod trenerom Željkom Sopićem, koji nije htio da popusti i uvrstiti veznjaka Juncaja u ekipu. Sopić je bio spreman da ponudi ostavku zbog ovog slučaja.

Čini se da je George Junčaj, koji je rođen u Crnoj Gori, a bogatstvo stekao u Americi odlučio da preuzme stvar potpuno u svoje ruke kako bi osigurao da mu sin dobije priliku da igra. Prema pisanju portala Nogomania, Juncaj je imenovao sam sebe za novog sportskog direktora kluba. Mura nije službeno imala sportskog direktora pošto je tu funkciju u junu napustio Robert Koren.

Foto: EPA

Stivenov otac Georg Junčaj je preduzetnik koji je 2019. godine postao vlasnik Mičigen starsa, fudbalskog kluba iz okoline Detroita. Zatim je uložio u ND Goricu, a prošle godine spominjali su ga i kao ulagača, suvlasnika, pa čak i kupca Rijeke. Juncajev sin je u sklopu približavanja Miškovića i tate Juncaja došao u Rijeku, ali odigrao je samo dve utakmice u Kupu.

Iz Rijeke je otišao pre pet meseci na pozajmicu u Mičigan Stars, klub svog oca. Prošlog meseca pušten je iz Rijeke bez odštete i zatim završio u Muri posredstvom oca. Stiven Juncaj dosad je bio član podmlatka Vitesea i Ciriha, a zatim je bio u slovenačkoj ND Gorici. Prema Transfermarktu, vrijedi 50 hiljada evra.

Posle odlaska iz Rijeke, Sopić je u vezi ovog slučaja izjavio:

- Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i pre mog dolaska, za nešto. Sve je to u najboljem redu, do trenutka kad sam shvatio da to nije kvalitet za Rijeku. Došli smo u situaciju kad je mladić trebalo dobiti neku minutažu. Ja ne bih bio ja da kod mene ne igraju najbolji, kakvu bih ja to poruku poslao svojim igračima. Ako ste bogati i imate uticaj, onda ćete igrati. Ako ništa, onda ćete biti po strani. Sada svi žele da objasne javnosti da Sopić nije podoban jer je odlučio da neće da stavi u igru čoveka koji ni po jednom kriterijumu to ne zaslužuje. Zašto da ga stavim? Da se svi posle pravimo glupim i slepim pored zdravih očiju? Zar stvarno mislite da su navijači glupi pa ne vide da igrač tog kvaliteta ne može da igra na nivou Rijeke? To se vidi iz aviona...

FOTO: Printskrin/Jutjub/HNK Rijeka Željko Sopić

Nedavno se oglasio i George Junčaj:

- Teško je pričati o svom detetu, ali verujem da je izvrstan. Fudbalom se bavi od malih nogu i bio je jedan od prvih Amerikanaca koji su dobili ponudu Barselone. Otišao je u Vites, igrao za Grashopers, pozvali su ga u Štutgart, a onda smo ga vratili kući. Igrao je za moju ekipu godinu i po i studirao. Mislim da imam jako dobar odnos s njim, verujem da ćete, ako mu se pruži poštena prilika, svi biti zadovoljni njime. Želio bih da mu date barem šansu i da ga upoznate.

