LEGENDI ZVEZDE TEŠKA NESREĆA UNIŠTILA ŽIVOT: Trpeo je strašne bolove i živeo u siromaštvu

Tim rečima hrvatski "Večernji list" počinje priču čiji je glavni junak jedan od najboljih bekova u bivšoj Jugoslaviji.



I, ta priča ide ovako:



"Bivši fudbaler Zoran Vorotović prolazio je kroz jako teške životne trenutke pre nego što je preminuo 4. jula 2024. u 66. godini života.



Nekadašnji igrač podgoričke Budućnosti, Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije bio je teško bolestan više od 20 godina i potpuno zavistan od pomoći drugih.







- Moj život je bio bajka u kojoj sam radio sve što sam želeo, dok 19. decembra 2001. godine nisam za Nikoljdan doživeo tešku prometnu nesreću kod Podgorice. Vraćao sam se iz noćnog kluba kada sam s Mercedesom 'pomeo' dve zaštitne ograde duge po sedam metara te sam od udarca završio na drugom spratu jedne kuće pokraj puta - rekao je Vorotović svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.



– Nisam nešto bio ni popio, kažu da sam bio ta dva i po sata i pri svesti dok su me vatrogasci izvlačili, ali sam sve to vreme osećao užasan bol. S tim bolom živim već 21 godinu, on ne prestaje. To je ludački bol koju ni lekovima ne mogu da smirim, a popio sam od te nesreće pun brod opioidnog analgetika, koji deluje na centralni nervni sistem poput morfijuma. Od te nesreće sam stopostotni invalid jer su mi pokidani mišići leve ruke, zapravo celog brahijalnog pleksusa, a ruka je slomljena na nekoliko mesta, kao i leva noga. Cela leva strana, osim donjeg dela leve noge, potpuno je nepokretna, a bolovi su nesnosni, tako da sam 23 sata u krevetu, a jedan sat u kolicima – dodao je.



Ovaj fudbaler koji je u Prvoj saveznoj ligi bivše države odigrao 246 utakmica i dao, kao bek, u vreme kada bekovi nisu mnogo išli napred - 15 golova, posle igračke karijere živeo je jako teško.



– Ni od titogradske Budućnosti, gde sam igrao punih deset godina, ni od Fudbalskog saveza Crne Gore nikada nisam dobio ni jedan evro. Ni neku trenutnu pomoć, a kamoli da su mi dali neki stalni prihod, a mislim da sam zaslužio dobiti nacionalnu penziju i zbog svojih sportskih rezultata i teškog zdravstvenog stanja. Tu penziju su dobili mnogi drugi, manje poznati sportisti koji su, hvala Bogu, zdravi ljudi. Dejan Savićević, predsednik našeg Saveza, fudbalski je genije, ali mislim da je mogao za mene da uradi mnogo više. Zašto nije, ne znam, a i ne pitam ga. U dva navrata kada sam ga video, dao mi je po hiljadu evra i na tome mu hvala, ali od Saveza koji on vodi nisam dobio ništa. Crvena zvezda, u kojoj sam igrao godinu dana, mesečno mi uplaćuje 26 evra – kazao je svojevremeno Vorotović koji je imao čak 18 operacija.







Iz Zvezde je otišao u Tursku iako mu je tadašnji predsednik Hajduka Tito Kirigin nudio ogroman novac da dođe u Split. Iz Turske se vratio sa dva i po miliona maraka", piše "Večernji list" na kraju svoje priče o nedavno preminulom nekadašnjem asu Budućnosti i Zvezde.

