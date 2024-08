NIJE SVE U PARAMA: Ovaj fudbaler je odbio 75 miliona evra iz Saudijske Arabije

NIJE sve u parama. Ima nešto i u ljubavi. Ovu poetičnu poruku poslao je pre nekoliko dana bogatim Arapima, ali pre svega navijačima svog kluba, argentinski napadač Paulo Dibala. Jedan od jaboljih fudbalera Rome koji je pre dva leta posle sedam godina provedenih u Juventusu, došao na rimski "Olimpiko" i pojačao jednog od dva velikana iz prestonice Italije, ovih dana je skoro pa glatko odbio basnoslovnu sumu za odlazak u Saudijsku Arabiju.

FOTO: EPA

Al Kadsija iz saudijske fudbalske elite je poslala ponudu Dibali i Romi od 75 miliona evra za trogodišnji ugovor i bili su ubeđeni da 30-godišnji Argentinac ne će odbiti ovaj novac.

Međutim, Dibala je rekao "ne", ljibazno se zahvalio na ponudi i odlučio da ostane u Romi.

- U svetu u kojem živimo, uglavnom svi pričaju o novcu. Stavio sam mnogo stvari na sto pre konačne odluke. Razmišljao sam o porodici, svojoj supruzi, gradu u kojem živim i igram fudbal, ekipi čiji sam deo, ali i o želji da se vratim u reprezentaciju Arentine. Imam 30 godina i osećam se dobro. Iskreno, ne mogu da kažem da nisam dobro razmislio i o tolikoj ponudi iz Saudijske Arabije, ali ima mnogo stvari koje su presudile da ostanem u Romi - izjavio je Dibala.

Međutim, novinare je zaimalo i kako je njegov menadžer reagovao kada je odlučio da odbioe 75 saudijskih miliona...

- Kažu mnogi, da će moj menadžer da izgubio takođe dosta novca posle moje odluke. Ali, ni ja ni on ne razmišljamo na taj način. On je želeo da ja donesem konačnu odluku i da je budem zadovoljan tom odlukom. On nije samo moj menadžer, on je pre svega prijatelj koji želi da moja porodica i ja budemo srećni - zaključio je Paulo Dibala.

Za sada Romi ne ide baš najbolje na startu nove sezone u Seriji A, pa ni sa Dibalom u timu. Pre dve noći je "vučica" izgubila kod kuće od Empolija (1:2), a pre toga je remizirala u gostima kod Kaljarija (0:0). Težak ispit za popravni ispit imaće sledećeg vikenda, kada u nedelju izađe na megdan Juventusu u Torinu.

Alison u istom "modu" IDENTIČAN odnos prema novcu, kao i Dibala, izgleda da ima i golman Liverpula i reprezentacije Alison Beker. I on je priznao da je odbio nekoliko unosnih ponuda iz Saudijske Arabije ovog leta. - Zaista sam srećan u Liverpulu, moja porodica je srećna. Nikada nisam došao do tačke da govorim o platama, ali vas nekada privuče ponuda. To je normalno. Ja sam izabrao da ostanem u Liverpulu - priznao je Alison.

