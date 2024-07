OLAJINKA NE MOŽE U SLAVIJU! Hitno obustavljen transfer, pokrenut disciplinski postupak!

Delovalo je izvesno da će Piter Olajinka da se po želji supruge vrati u Spartu iz Praga, ali... On će do daljeg ostati na Marakani.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako navodi "Mocart sport" pokrenut je disciplinski postupak protiv fudbalera zbog neprofesionalnog ponašanja.

Iako je bilo predviđano da će ove sezone Olajinka imati značajnu ulogu u novom timu Vladana Milojevića, sada deluje u magli da li će uopšte biti deo tima.

Olajinka je došao u Zvezdu prošlog leta bez obeštećenja, postigao je 12 golova uz sedam asistencija i kroz turbulentnu sezonu crveno-belih ostavljao je na terenu utisak profesionalca, uvek spremnog da ispuni svoje obaveze i uradi svaki zadatak koji mu trener zada.

Ovog leta, po svemu sudeći, između Zvezde i njega je "puklo" i bez obzira na to što ima ugovor do jula 2026, sada deluje u magli odgovor na pitanje da li će zaista ostati do tada.

Iako su funkcioneri Slavije iz Praga tvrdili da su dobili Olajinku i iako je bilo nagađano da će Zvezda zaraditi dva miliona evra ovim transferom, to se neće dogoditi. Po svemu sudeći - definitivno.

