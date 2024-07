STANOJEVIĆ PRED NAPREDAK: ''Gledali smo ih na pripremama u Sloveniji, imamo neku sliku...''

Fudbaleri Partizana će u okviru 1. kola Superlige Srbije odmeriti snage sa Napretkom, a pomenuti duel igraće se na stadionu u Humskoj iako su kruševljani u ovom susretu ''domaćini''.

Pred meč sa Kruševljanima za medije je govorio trener Partizana, Aleksandar Stanojević. On je na početku svog izlaganja naveo da zna koji će tim početi sutrašnji meč.

- Pa, naravno. Imamo definitivno jasno sliku ko će sutra početi, ko će ući, imamo plan i razradu cele utakmice u zavisnosti od situacije na terenu - započeo je Stanojević.

Napredak je u prošlom Stanojevićevom mandatu odoleo u Humskoj i na taj način "sapleo" crno-bele u trci za šampionsku titulu. Upitan je strateg crno-belih da li postoji bojazan pred ovaj duel.

- Ne, naravno da ne. Te vrste poštujemo, to su normalne stvari, svako ima svoju motivaciju, tako da baš nemamo nikakvu te vrste. Imamo ozbiljnost, ozbiljnog trenera preko puta i Napredak koji igra dobar fudbal, tako da druga motivacija ne postoji - nastavio je Stanojević.

- Imam jasnu sliku ko će igrati i imamo plan na koji način ćemo igrati, ali ne znam još nisam siguran, ne znam kako ćemo izgledati. Imamo plan, jasnu strategiju, ali kako ćemo - videćemo. Nismo odradili sve pripreme i svaki trening nismo bili svi zajedno, tako da malo kasnimo u nekim stvarima.

Svi fudbaleri će biti na raspolaganju Stanojeviću, osim Marka Živkovića koji se povredio na prijateljskoj utakmici protiv CSKA iz Moskve.

- Samo je nažalost Marko povređen, ostali su svi zdravi i spremni. Zahid je radio slabijim intenzitetom, tako da ostali su svi spremni.

Posle odlaska Baždara Partizan je izgubio važnog fudbalera i bonus igrača u napadu. Ipak, Stanojević je napomenuo da klub računa na Dušana Jovanovića.

- Sigurno da je on perspektiva kluba, što se mene tiče neće ići na pozajmicu, odlučićemo sa ljudima iz kluba definitivno, ali tu je sa nama, deo je priče, tako da ćemo ga koristiti sigurno u narednom periodu. Sad na koji način i koliko - videćemo.

Istako je da ekipa zna šta hoće, ali da nisu imali veliki broj zajedničkih treninga.

- Generalno, bez obzira na iskustvo koje imam, znam šta hoćemo, znam kakva nam je strategija. Kako ćemo izgledati ne znam, jer nismo imali dovoljan broj zajedničkih trninga da bi došli do sinhronizacije u svakom smislu te reči. Da li ćemo uspeti da ovo što smo radili pokažemo na terenu, videćemo - rekoa je Stanojević.

On je u svom izlaganju pohvalio sutrašnjeg rivala.

- Mi smo gledali utakmice Napretka u Sloveniji i pogledali smo sve utakmice tako da imamo neku sliku, videćemo da li je to to. Ali generalno, skautirali smo ih na taj način, izuzetno poštujemo protivnike, za svaku utakmicu se ozbiljno spremamo.

Nakon Napretka, Partizan očekuje meč u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv kijevskog Dinama.

- Prirodno je da neko razmišlja o tome, ja kao trener ne razmišljam. Meni je sutra život i stvarno tako mislim, jednostavno, totalno sam posvećen. Ima trenera koji razmišljaju o Kijevu i bave se njima, tako da lično ja i igrači smo fokusirani na Napredak.

Stanojeviću će ovo biti prvi put da vodi ekipu u takmičarskim mečevima posle dve godine.

- Nemam neki osećaj sada, kao kad sam se vratio drugi put posle deset godina, sada sam se vratio posle dve godine i nemam taj osećaj. Ne znam kakav će biti kad izađem na teren, ali sada se osećam kao da nisam ni odlazio. Imamo jug popunjen, to je za sve nas velika stvar. Sa druge strane, ja uvek kažem, svaki igrač Partizana mašta kad da gol da trči ka jugu, i to je suština svih tih utakmica i eto, nadamo se da će to značiti mnogo igračima. Meni lično mnogo znači i nadamo se pozitivnoj energiji - rekao je Stanojević.

Za kraj razgovora pomenuo je i ulogu Bibarsa Natha.

- Koliko znam Natha, pričao sam sa njim, svi mu redukujemo minutažu i krenemo tako, a onda se on posle izbori. Generalno, nije u prvom planu u prvih 11, ali dobro je radio pripreme, zavisi od situacije, od njega. Godine nisu bitne, ako se pokaže i ako može da nam koristi.. U svakom slučaju on je jedan veliki profesionalac, nije propustio nijedan trening, uvek radi sa 100 odsto i svaka mu čast na tome. Zadovoljan sam da imamo takvog profesionalca i takvu ličnost u ekipi - završio je Stanojević.

Meč je na programu u petak sa početkom od 21 čas.

