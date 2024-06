ZVEZDA SLAVI: Na Marakanu stiglo novo pojačanje, i to sa šampionskom DNK (VIDEO)

FK Crvena zvezda je nedavno počeo da predstavlja pojačanja za novu sezonu i juriš ka Ligi šampiona, a danas je ekipa srpskog prvaka zvanično dobila još jednog novog igrača.

FOTO: FK Crvena zvezda

Lazar Jovanović, sin čuvenog srpskog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića, krilni napadač rođen 2006. godine, potpisao je sa Zvezdom trogodišnji ugovor, što je maksimalna dužina trajanja za maloletnog fudbalera.



Lazar Jovanović / FOTO: FK Crvena zvezda

Dobrodošlicu je Jovanoviću prvi poželeo sportski direktor Mitar Mrkela, koji u superlativima govori o talentu omladinskog reprezentativca Srbije.- Politika kluba je da dovodimo najtalentovanije mlade igrače iz Srbije i Lazar spada u tu grupu. Igrao je u Vojvodini i pravi je biser srpskog fudbala, te mi je izuzetno drago što je u Crvenoj zvezdi. Mislim da igrači takvog profila nedostaju srpskom fudbalu i verujem da će navijači prepoznati njegov talenat i podržati ga na putu da postane veliki igrač Crvene zvezde. Brz je, dribler, ima igru "jedan na jedan", i to su atributi koji su ga preporučili Zvezdi. Zaista smo ga dugo pratili i verujem da će u narednom periodu na utakmicama koje naš tim igra pokazati kvalitet i ostaviti dubok trag u klubu. Radimo već dugo na tome da dovodimo najtalentovanije igrače iz Srbije u Zvezdu i stalo nam je do toga da u budućnosti budu okosnica kluba - rekao je Mrkela.





Jovanović je zadužio dres sa brojem 91 i izrazio veliko zadovoljstvo zbog dolaska u crveno-beli tabor.- Presrećan sam i pun emocija. Došao sam u najveći klub na Balkanu i svestan sam da su velika očekivanja od mene, ali verujem da ću uspeti da ih opravdam, te da ću postići velike uspehe sa Zvezdom. Ne plašim se očekivanja u tom smislu, već me ona dodatno motivišu. Došao sam da radim, treniram i da se nametnem šefu stručnog štaba. Odradio sam već jutarnji trening sa ekipom, i saigrači su me sjajno prihvatili. Veliki broj njih znam iz mlađih kategorija, igrali smo jedni protiv drugih, takođe i iz reprezentacije. Što se mene lično tiče, najviše volim da igram na poziciji prednjeg veznog, polušpica, špica. Nisam mnogo igrao za prvi tim Vojvodine, ali pokazao sam u mlađim kategorijama koje su mi glavne karakteristike. Smatram da imam osećaj za gol, dribling u trku i iz mesta, šut sa distance, realizaciju, i uglavnom su mi forte napadačke karakteristike. Želim da sa Zvezdom osvojim duplu krunu i da budemo konkurentni u Evropi, a što se mene lično tiče, da se što pre nametnem i izborim za startnu postavu - rekao je Jovanović.Lazar Jovanović je rođen 30. novembra 2006. godine u Novom Sadu i prošao je mlađe selekcije Vojvodine, za čiji je prvi tim debitovao sa 16 godina. Nastupio je ukupno na 17 utakmica, i postigao jedan gol i to pobedonosni u sudijskoj nadoknadi vremena protiv Voždovca. Standardan je član mlađih selekcija reprezentacije Srbije.

