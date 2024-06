"U RADNIČKOM MI SE NIKO NIJE MEŠAO U POSAO" Trajković o periodu u Nišu: Ispunili su mi sve želje

NIKOLA Trajković je u dva navrata vodio Radnički Niš sa klupe, bio je jedan od omiljenijih trenera među navijačima, svojom borbenošću oduševio je sve, ali sreća mu nije bila naklonjena te je razočaran napustio klupu Čaira.

FOTO: A. Ilić

Nekadašnji fudbaler Čukaričkog i Crvene zvezde od ove sezone sedi na klupi Novog Pazara, a jednom izjavom podigao je na noge ceo Niš.

Trajković je u razgovoru za "Mocart sport" rekao sledeće:

- U niškom Radničkom je napravljena selekcija sa igračima koje nisam želeo u ekipi. Morao sam da radim rekonstrukciju iz nekih po meni jako bitnih razloga, između ostalog navedeno je na portalu "Mocart Sport".

Međutim, u razgovoru za "Novosti" trener Novog Pazara da se ova izjava odnosila na period pre njegovog dolaska, te da sa Nišlijama ima odličnu saradnju, i da su mu tokom boravka na Čairu sve želje ispunjene.

- Izjava koja je prenesena je da "me je u momentu kada sam došao u Radnički dočekala selekcija koju ja nisam želeo, te da sam morao da radim rekonstrukciju tima". To je istina. Želeo sam novu krv i igrače sa kojima možemo da budemo još konkurentniji. Mnogi igrači koje sam doveo imali su veliku ulogu u timu. Ja nisam rekao da mi je dovođen bilo koji igrač, već da je posle mog dolaska urađena rekonstrukcija tima. Klub mi je izašao u susret dovođenjem igrača, ispunili su mi sve želje. Ja sam zahtevao da dođe Vanja Ilić, David Petrović, Nikola Vlajković, Jusuf Bamidele, Aleksandar Vojnović i Vasilije Bakić... Mnogi od tih igrača pokazali su da su pun pogodak. Meni je klub sve želje ispunio. Izjava se odnosila na period pre mog dolaska i igrački kadar koji sam ja zatekao, smatrao sam da je potrebna svežija krv, te smo za one koji se nisu uklapali u moju viziju pronašli novi klub, rekao je Trajković u razgovoru za Novosti i dodao:

- Radnički je klub koji mi je dao prvu šansu na velikoj sceni srpskog fudbala i to neću nikada da zaboravim. Time završavam priču vezano za Radnički, mislima sam samo u Novom Pazaru.

