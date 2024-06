AKO RUSIMA NE SMETA... Dejan Stanković nije ni seo na klupu Spartaka, a ima nerešiv problem

Srpski trener Dejan Stanković nedavno je imenovan za stratega moskovskog Spartaka, ali nije naišao na dobar doček od strane tamošnje javnosti.

FOTO: Profimedia

Bivši ruski fudbaleri, očigledno ljuti što njima nije ukazano poverenje, krenuli su da traže mane bivšem treneru Zvezde. Međutim, ima i onih koji su stali u zaštitu Stankovića, među njima je i Miodrag Božović, koji je bio jedan od sagovornika u tamošnjim medijima.

- Stanković je sjajan fudbaler i trener, ali mu neće biti lako u Spartaku, kao što ne bi bilo ni mnogim drugim trenerima. To je jedan od najtežih klubova za rad. Uz sve to, ako ljudima iz kluba ne smeta to što je Kvinsi Promes u zatvoru, onda ne bi trebalo to da brine ni Dejana. Želim mu mnogo uspeha i trofeja - rekao je Božović u razgovoru za ruski "Sport24".

Promes (32) je važio za jednog od najtalentovanijih fudbalera u mlađim kategorijama, ali je početkom ove godine osuđen na šest godina zatvora zbog trgovine drogom. Sud u njegovom rodnom gradu Amsterdamu utvrdio je da je učestvovao u uvozu i izvozu stotina kilograma kokaina 2020. godine i da je sa saradnicima preneo količinu droge vredne više od 76 miliona evra.

Otišao je u Moskvu i tamo je izbegavao hapšenje sve do februara kada je otišao sa klubom na pripreme u Dubai i tamo je uhapšen i služi zatvorsku kaznu.

