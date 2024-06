MATIJAŠEVIĆ: ''Fudbaleri Čukaričkog na ceni, interesovanje za Miladinovića i Cvetkovića''

Sportski direktor Čukaričkog je pričao o tome kako klub živi, o igračima, kao i o neizlasku njegove ekipe u Evropu ove sezone.

FOTO: FK Partizan

- Čukarički je klub koji mora da živi od prodaje igrača. Naš budžet je pet-šest miliona i to moramo da napravimo na taj način. Zlonamerni ljudi pričaju svašta, da prodajemo za milion, dva, tri… Pa neka oni prodaju, voleo bih da vidim koji to klubovi uspevaju non-stop da prodaju igrače za te iznose - rekao je sportski direktor ekipe sa Banovog brda Vladimir Matijašević.

On je u razgovoru za klupski sajt istakao da su "najtraženiji" Igor Miladinović i Mihajlo Cvetković.

- Imamo jednu konkretnu ponudu za Miladinovića, ostalo su interesovanja. Pisalo se o prelasku u Crvenu zvezdu, nismo uopšte pričali oko toga, to su dezinformacije. Rekao sam već, njegova cena nije ta o kojoj se pisalo, nego je svakako veća. Što se tiče Cvetkovića, pričali smo sa Zvezdom, ali on ima 17 i po godina, u januaru puni 18. On pre toga i ne može da ode u inostranstvo, može eventualno da potpiše neki predugovor.

Matijašević je naglasio da u minuloj sezoni nisu ispunjeni takmičarski planovi jer šesto mesto nije donelo izlazak u Evropu.

- Čukarički svake godine treba da se bori za Evropu. Ove godine malo nam je nedostajalo da u tome uspemo, ali je dosta toga uticalo sa promenama trenera. Ne bih da komentarišem da li smo sa nekim promašili ili pogodili. Nama bi Evropa u narednoj sezoni donela zagarantovanih 400.000, ako se prođe još jedno kolo 800.000 evra… Od toga pola potrošite na putovanja. Ali sezona nije uspešna, s obzirom na to da Čukarički nije izašao u Evropu - poručio je Matijašević.



