"BOMBA" NA OSTRVU: Brajton vraća trenera

Engleski fudbalski stručnjak, Grejem Poter kandidat je za novog menadžera Brajtona.

FOTO: EPA-EFE/Neil Hall

Poter (49) je bio menadžer Brajtona od 2019. do 2022. godine, a potom je odlučio da preuzme Čelsi. On je bio na klupi "plavaca" od septembra 2022. do aprila 2023. godine, a trenutno je bez angažmana.

Brajton je bez menadžera, pošto je klub na kraju sezone napustio italijanski stručnjak Roberto de Zerbi.

Fudbaleri Brajtona su sezonu u Premijer ligi završili na 11. mestu na tabeli sa 48 bodova.

BONUS VIDEO "ISTINA JE..." Reakcija Vladana Milojevića nakon remija na meču Vojvodina - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.