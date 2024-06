KUP ŠAMPIONA (26) IZ "USPAVANKE" DO TREĆE KRUNE: Liverpul je 1981. naneo Realu poslednji poraz u finalima elitnog takmičenja

"Redsi" su iz "uspavanke" na "Parku prinčeva" (1:0) golom Alana Kenedija u 82. minutu stigli do treće titule u elitnom takmičenju i tako zaokružili šestogodišnju dominaciju engleskih klubova na tlu Evrope. Sudbina je 40 godina kasnije ponovo spojila ova dva tima u prestonici Francuske, na meču za "ušati" pehar, ali tada je Real "minimalcem" stigao do titule. Ali, o tom-potom.

Inter zaustavio Crvenu zvezdu

PREDSTAVNIK Jugoslavije u sezoni 1980/1981. bila je Crvena zvezda, koja je zaustavljena u četvrtfinalu KEŠ porazom od Intera (0:1, 1:1). "Nero-azuri" su do prolaska došli pobedom u Beogradu (1:0) golom Murara u 13. minutu, na utakmicu koju većina navijača pamti po polarnim uslovima i temeperaturi koja je bila ispod nultog podeoka. Crveno-beli su do kraja promašili mnoštvo šansi, da bi u revanšu na "Meaci" stigli samo do remija golom Srebrenka Repčića u 75. minutu.