NEMANJA RADONJIĆ SE VRAĆA U ZVEZDU? Evo šta o tome kaže Zvezdan Terzić

CRVENA zvezda je nedavno vratila u svoje redove Luku Ilića, a uskoro bi moglo da dođe do još jednog velikog povratka na "Marakanu".

Generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić prokomentarisao je u intervjuu za “Mozzart Sport” šanse da se Nemanja Radonjić vrati u redove srpskog šampiona.

– Nemanja Radonjić je naše dete i uvek ima otvorena vrata Zvezde. Razgovarao sam sa njim, on ima želju da dođe u Crvenu Zvezdu, ali ne pitamo se mi. On je igrač Torina, Majorka ima opciju otkupa, ako je aktivira, ne pita se više niko, Nemanja je već svojim potpisom na pozajmicu to prihvatio. U nekom drugom ishodu, tamo u Majorci, mislim da smo na dobrom putu da se dogovorimo sa Radonjićem. S njim bismo dobili i brzinu i kreativnost. Radonjić danas nije onaj nestašni Neca iz 2018. godine. Iza sebe ima šest godina ozbiljnog trening procesa i takmičenja u ozbiljnim ligama kakve su Francuska, Italija i Španija… Videćemo, ne zavisi sad to više ni od nas ni od Radonjića, rekao je Terzić.

Kako sada stvari stoje, umnogome će mogućnost realizacije zavisiti od odluke novog šefa struke Torina.

