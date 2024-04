ON MENI DRES, JA NJEMU SESTRU: Materaci se prisetio incidenta sa Zidanom 2006.

SCENA sa finala Mundijala 2006. u Nemačkoj, kada Zinedin Zidan udara glavom Marka Materacija i šalje ga na travu, aktuelna je i dan-danas. Godinama kasnije nakon pomenutog incidenta, novinari sa svih strana sveta su pokušavali da doznaju šta se tačno zbilo između Francuza i Italijana.

FOTO: EPA

Nagađalo se da je Materaci spomenuo Zidanovu majku u negativnoj konotaciji, Zizu je potom oktrio da se radilo o sestri, što je u razgovoru za "Tajms" potvrdio nekadašnji defanzivac "azura" i Intera.

- Ne sviđa mi se to, jer to što se dogodilo ne odgovara onome kakva je moja karijera bila. To nije smelo da se desi. U žaru borbe, svih svađa i uvreda, Zidan mi je prišao i ponudio svoj dres da ga uzmem. Rekao sam da mi dres ne treba, da bih radije uzeo njegovu sestru. Onda se on okrenuo i napravio ono što svi pamte. Nikada posle toga više nisam video Zidana - poručio je Materaci.

