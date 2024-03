GUDELJ OTKRIO: Evo gde reprezentativac Srbije želi da završi karijeru

Nemanja Gudelj se polako oporavlja od povrede i do kraja marta bi trebao da ponovo kroči na fudbalske terene širom Španije. Dok teče oporavak, srpski reprezentativac je otkrio gde bi voleo da završi profesionalnu fudbalsku karijeru.

Foto: AP

Dok teče oporavak i priprema za povratak Gudelj je dao intervju za holandske medije

Ono što je svakako bilo najzanimljivije čuti je gde bi reprezentativac Srbije voleo da završi karijeru. Neočekivano, u pitanju je NAC Breda gde je i počeo profesionalno da se bavi fudbalom.

- Razgovarao sa Džonom Karelsom. Doveo me je iz omladinca B u to vreme u rezervni sastav. On je bio prvi trener koji je to video u meni. Tada je Karelse preuzeo tim i sa njim sam se još više razvio i postao predmet pažnje nekoliko klubova. Zaista sam mu zahvalan. Zahvaljujući njegovom poverenju, imao sam priliku da izgradim veliku karijeru i pitao me je da li bi se jednog dana vratio. Mislim da bi bilo lepo završiti u NAC-u. Šlag na torti - rekao je Gudelj za "ELF Voetbal".

Iskusni vezista je ponikao u Bredi, za NAC je odigrao 87 mečeva, nakon čega je redom branio boje za AZ Alkmara, Ajaksa, Tjanđina, Gvangžua, Sportinga i trenutno Sevilje sa kojom ima ugovor do 2026. godine.

